Правоохранители сообщили о подозрении российскому агенту, который готовил теракт в Киеве

Правоохранители сообщили о подозрении российскому агенту спецслужб, который готовил теракт в Киеве в 2014 году. На данный момент он скрывается на временно оккупированной территории.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Офис генпрокурора и СБУ .

Фигурантом является майор Константин Маслянко с позывным "Мексиканец" кадровый сотрудник одной из самых засекреченных российских спецслужб - Сил специальных операций Минобороны РФ.

Отмечается, что в начале антитеррористической операции на востоке Украины он прибыл в оккупированный Луганск для формирования диверсионно-разведывательных групп и их дальнейшего использования против Украины.

Установлено, что злоумышленник действовал под руководством командующего Сил спецопераций РФ Валерия Флюстикова и экс-охранника российского диктатора Владимира Путина Алексея Дюмина, который тогда был командиром спецназа российского ГРУ.

Именно по их указанию Маслянко завербовал жительницу Луганска, которая должна была совершить подрыв в центре Киева. Для его подготовки фигурант снарядил женщину взрывным устройством, отработал легенду и организовал ее выезд в столицу.

Однако правоохранители своевременно разоблачили террористку и задержали ее в конце 2014 года возле станции метро в Киеве, где она пыталась оставить сумку с 3 кг тротила и электродетонатором.

Кроме того, установлена причастность подразделения "Мексиканца" к организации теракта в Станице Луганской в январе 2015 года.

Сообщается, что для этого был завербован местный житель, который принес на блокпост ВСУ трехлитровую банку с медом, в которой находилась взрывчатка.

Тогда в результате подрыва погиб украинский военный, еще двое были ранены. Впоследствии сотрудники СБУ задержали исполнителя теракта и собрали достаточную доказательную базу, чтобы он получил реальный срок заключения.

По имеющимся данным, после начала полномасштабного вторжения РФ "Мексиканца" также привлекли к разведывательно-подрывной деятельности против Украины и он находится на временно оккупированной части на востоке нашего государства.

На основании собранных доказательств правоохранители сообщили Маслянке о подозрении по следующим статьям Уголовного кодекса Украины:

ч. 3 ст. 15 и ч. 2 ст. 258 (законченное покушение на совершение теракта по предварительному сговору группой лиц);

ч. 1 ст. 263 (незаконное хранение и передача взрывного устройства).

Поскольку злоумышленник находится на неподконтрольной Украине территории, продолжаются комплексные мероприятия для его привлечения к ответственности за преступления против нашего государства.