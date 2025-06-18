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Правоохранительные органы вмешиваются в работу адвокатов в Украине: заявление

Украина, Среда 18 июня 2025 11:11
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Правоохранительные органы вмешиваются в работу адвокатов в Украине: заявление Фото: в АПУ заявили, что правоохранительные органы вмешиваются в работу адвокатов в Украине (facebook com UkrainianBarAssociation)
Автор: Сергей Новиков

Ассоциация юристов Украины на протяжении последних месяцев фиксирует увеличение случаев вмешательства правоохранительных органов в профессиональную деятельность адвокатов. Под видом расследования уголовных правонарушений следователи препятствуют оказанию правовой помощи, нивелируют право на защиту и вмешиваются в адвокатскую тайну.

Как пишет РБК-Украина, в связи с усилением давления правоохранителей АПУ вынуждена была сделать публичное заявление по недопущению вмешательства в адвокатскую деятельность.

В заявлении назван целый перечень правоохранительных органов, которые вмешиваются в адвокатскую деятельность. Это: НАБУ, ГБР, СБУ, БЭБ и Национальная полиция.

Только за два последних месяца зафиксированы следующие нарушения:

  • дважды сообщили о подозрении адвокатам в результате оказания правовой помощи клиенту;
  • проводили прослушивание в офисе адвокатского объединения с вмешательством в адвокатскую тайну;
  • задержали адвоката по тому же делу, в котором он был защитником;
  • проводили обыски у адвоката без постановления следственного судьи, без соблюдения требований законодательства и без заблаговременного привлечения представителя Совета адвокатов;
  • во время обыска изъяли носители информации с адвокатской тайной.

"Призываем руководителей правоохранительных органов НАБУ, ГБР, СБУ, БЭБ, Национальной полиции прекратить вмешательство в адвокатскую деятельность, строго выполнять нормы Конституции Украины, международных нормативно-правовых актов и законодательства Украины в части соблюдения профессиональных прав и гарантий адвокатов", - отмечается в заявлении АПУ.

Один из элементов давления со стороны правоохранительных органов является информационное давление на адвокатов в рамках уголовных производств. Речь идет о популистских материалах в медиа, пресс-релизы правоохранительных органов и в социальных сетях, которые дискредитируют сторону защиты, отождествляя адвокатов с клиентами.

Ассоциация юристов просит медиа с уважением относиться к презумпции невиновности, права человека на защиту, не допускать ассоциации адвоката с клиентом и придерживаться высоких стандартов журналистской деятельности.

АЮУ также обвиняет Офис Генерального прокурора, который должен контролировать деятельность ГБР, СБУ и Нацполиции, в отсутствии реагирования на нарушение ими норм закона.

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