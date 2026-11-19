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Левый берег Киева может столкнуться с серьезными проблемами с отоплением и водоснабжением в случае дальнейших ударов по энергосистеме, в то время как понтонные переправы и речной транспорт не смогут полностью заменить мосты в случае их разрушения.

Об этом в подкасте РБК-Украина ''ЭТО БАЗА'' заявил председатель Деснянской районной государственной администрации Максим Бахматов.

Главное:

Вода и тепло по берегам: На правом берегу в случае сбоев возникнет проблема с водой, тогда как на левом – с отоплением.

На правом берегу в случае сбоев возникнет проблема с водой, тогда как на левом – с отоплением. Понтоны, мосты и тоннель: Речные трамвайчики не заменят мосты для миллиона пассажиров, понтонные переправы дадут только минимальный транзит критического транспорта, а в реальность туннеля под Днепром Бахматов не верит.

Речные трамвайчики не заменят мосты для миллиона пассажиров, понтонные переправы дадут только минимальный транзит критического транспорта, а в реальность туннеля под Днепром Бахматов не верит. Уличные туалеты и генераторы: В случае исчезновения воды и замерзания канализации Бахматов предлагает делать обычные уличные туалеты, потому что биотуалет мало.

В случае исчезновения воды и замерзания канализации Бахматов предлагает делать обычные уличные туалеты, потому что биотуалет мало. Укрытия и кадры: Укрытия в районе заполняются примерно на 5%, на Лесном массиве не хватает подвалов и направляют туда мобильные укрытия. Также Бахматов высказался по поводу концепции транспортного кольца, идеи бесплатного проезда и заявил о нехватке 500 дворников в районе (с зарплатой 20–25 тыс. грн и бронированием).

Ниже приведена сокращенная версия разговора, полное видео смотрите на YouTube ''ЭТО БАЗА''.

О понтонах, мостах, тонелях

– После ударов по Северному и Южному мостам люди вынуждены добираться на правый берег пешком или в объезд. Есть ли у Киева план действий на случай, если мосты вообще перестанут функционировать?

– Во время очередного прилета я лично позвонил по телефону Кличко и предложил несколько решений. Он сказал: ''Максим Исанович, это не ваша зона ответственности, не лезьте''.

Несмотря на это, я собрал всех ответственных, мы объяснили, как нужно организовать движение общественного транспорта с левого берега на правый, и в какой-то степени отработали эту логику. Сейчас дорога занимает примерно 15-18 минут вместо полутора-двух часов. К примеру, автобусом №114 можно доехать на Подол значительно быстрее, чем даже до прилетов.

Если говорить о концептуальных решениях – тоннелях и других подобных проектах, – никто не знает, что делать. Единственное, что реально делается сейчас – строятся переправы . Их начали возводить, и в течение двух-трех месяцев должны быть завершены . Есть шанс, что это получится.

– Речь идет о понтонных переправах?

– Да, это понтонные переправы. Они обеспечат минимальный транзит транспорта, в частности, для критически важных автомобилей.

– Если представить, что переправы через Днепр разрушены и автомобильное движение ими невозможно, как тогда организовать сообщение между левым и правым берегами? В Telegram-каналах обсуждают паромы и речные трамвайчики. Могут ли они стать альтернативой мостам?

– Это чушь. Перевезти миллион людей таким способом невозможно. Люди не понимают масштабы. Один речной трамвайчик перевозит 60-70 человек. А нужно перевезти миллион.

Понтоны также не разрешат проблему полностью. Подъезды и выезды к ним нужно было строить заранее. Этого не сделали. Понтонные переправы обеспечат минимальное сообщение для критически важного транспорта .

Еще с 2022 года у меня есть личный план, как добраться до мамы, которая живет на левом берегу. Я понимаю, что придется ехать через Канев, Черкассы. Это три-четыре часа в одну сторону, но я точно буду переезжать. Другого метода может не быть.

– Министерство инфраструктуры анонсировало строительство тоннеля под Днепром. Насколько реалистичен этот проект?

– Это тоже история, в которую я не верю. Можно также предложить завтра полететь на Марс. Министерство анонсирует тоннель, потому что кто-то не построил защиту для Киевского региона. Это способ привлечь внимание.

Но сколько времени уйдет на планирование? Затем нужно будет выделять денежные средства, получать гарантии, решать вопросы с землей, балансом, выездами и заездами. Кто гарантирует, что россияне не будут бить по входам в тоннель?

Я не верю в этот проект. Если где-то лежит 500 млн долларов и мы говорим американской компании, что через три месяца она получит эти деньги, тогда, возможно, это можно сделать. Во все остальные сценарии я не верю.

– Народный депутат Сергей Нагорняк заявлял, что первый автомобиль сможет проехать по туннелю только в 2036 году. Значит ли это, что в ближайшие годы рассчитывать на такую альтернативу не стоит?

– То есть ждать десять лет. Я же говорю, это чушь.

– Правительство уже приняло проект по альтернативным переправам. Есть прогнозы, что они могут заработать в 2027 году. Верите ли вы в реализацию этих планов?

– Давайте так: я приду сюда в 2027 году, выпью с вами шампанского, если это действительно заработает.

Один из вариантов тоннеля предполагает выход на Подоле, а также в районе площади Победы. Подольский мостовой переход, в который уже вложили огромные деньги, упирается в валы. Это узкое место, где всегда будут пробки.

Еще при Советском Союзе понимали, что там будут возникать транспортные проблемы, поэтому существовал проект тоннеля под Киевом до площади Победы, ныне Галицкой площади.

Но я не верю, что киевские власти смогут реализовать такой масштабный проект.

– То есть все альтернативные варианты переправы нереалистичны? Левый берег может оказаться заблокированным?

– Не совсем. Все это будет частично помогать. Паромы могут обеспечить примерно 3% потребностей, переправы – 10%. Но это не 100%. Тоннель также не решит проблему полностью. Это всего один тоннель, а Киеву нужна значительно большая транспортная пропускная способность.

Представьте, в каком состоянии мы вошли в полномасштабное вторжение. Мост Патона аварийный, мост метро аварийный, Южный мост аварийный. Дарницкий мост недостроен и не введен в эксплуатацию. Подольский мост также не был полностью достроен и введен в эксплуатацию.

Единственным полноценно достроенным и введенным в эксплуатацию был Северный мост. Мы зашли в войну в максимально плохом состоянии . Сейчас ситуацию просто добивают.

О ситуации на Троещине: будет ли вода и тепло

– Вы отвечаете за район, в котором живут сотни тысяч человек. Какие конкретные решения можете предложить и как помочь им пережить возможные перебои с коммунальными услугами?

– Мы собрали примерно 200 млн гривен помощи от разных институтов: фонда первой леди, GIZ, Украинской греко-католической церкви и других организаций. Создали парк генераторов мощностью 7 МВт. То есть фактически есть собственная электростанция.

Все школы, садики и больницы снабжены генераторами . Также генераторы находятся на объектах нашей критической инфраструктуры.

– Что происходит с водоснабжением? Если из-за отсутствия электроэнергии остановятся насосы, как жители района будут получать воду?

– Я не могу вмешиваться в работу водоканала. Это их ответственность. Так же, как я не могу залезть в ваш ноутбук, потому что он ваш. За водоканал отвечает Кличко.

Если Кличко профукал водоканал, я могу только вместе с СБУ зайти, обвинить его в преступном бездействии и в соответствии с законодательством военного времени добиваться привлечения ответственных за ответственность. Это единственный способ. Потому что все остальные могут рассказывать, что готовились, но воды почему-то нет.

Что мы предлагаем? Наша критическая инфраструктура – школы, садики и больницы – снабжена генераторами. Они также могут быть отапливаемыми. В 20 школах поддерживается температура 15-18 градусов благодаря мощным генераторам , которые производят электроэнергию и позволяют обеспечивать отопление. В 20 школах нашего района мы создали опорные пункты обогрева для жителей .

В каждом таком опорном пункте созданы запасы питьевой и технической воды. Там можно зарядить гаджеты, согреться, при необходимости переночевать и получить горячее питание. В прошлом году мы уже проходили подобную ситуацию. Приблизительно за 10 дней раздали 300 тысяч порций горячих обедов. От Кличко мы получили ноль гривен.

Люди приходили в эти центры, получали горячую еду, грелись, заряжали телефоны и возвращались домой. Для жителей многоэтажек, то есть гражданского населения, отдельной системы обеспечения нет. И сделать ее для каждого дома невозможно из-за масштабов.

В нашем районе около 140 тысяч квартир. Минимальная мощность, необходимая для обогрева региона – 300 МВт. Именно столько должна выдавать наша шестая ТЭЦ. Она повреждена баллистикой, хотя сейчас частично работает. Тепло у вас в квартире есть, но все зависит от того, не прилетит ли следующая баллистическая ракета.

– По шестой ТЭЦ. Если ее полностью уничтожат, будет ли у Деснянского района альтернативные источники тепла?

– В Киеве нет альтернативы. Объясню. Мы говорим об электроэнергии. Генерация, обеспечиваемая ТЭЦ-4, ТЭЦ-5 и ТЭЦ-6, фактически уничтожена . Они генерировали около 1000 МВт электроэнергии. Эти же ТЭЦ производят тепловую энергию, которая распределяется по нашим батареям.

Электроэнергия, получаемая из Ровенской и Хмельницкой АЭС, пока поступает линиями электропередачи. Но русские бьют по этим линиям и разрушают их. Мы можем остаться без внешнего питания.

Посмотрите на Черкассы. Городу требуется 60 МВт электроэнергии. Там построили независимую генерацию мощностью 20 МВт, создали собственную систему и могут снабжать себя электроэнергией. Это пример эффективного управления.

Был скандал из-за зарплаты руководителя ''Черкассыоблэнерго'' – 300 тысяч гривен. Все возмущались. Но потом смотришь на результаты и видишь, что он сделал Черкассы фактически независимым городом.

Почему Черкассы смогли, Житомир смог, Николаев смог, а Киев – нет?

- Есть ли у главы районной администрации полномочия самостоятельно решать такие проблемы?

– У меня специальный фонд – ноль гривен.

Все выделяемые деньги идут на зарплаты учителям, врачам, работникам садов и на обслуживание школ, садов и больниц. Все. Левому берегу точно будет очень сложно . Днепровский и Дарницкий районы также зависят от этой инфраструктуры, как и наш.

Шестая ТЭЦ когда-то снабжала электроэнергией весь Киев. Ее мощность составляла примерно 2,5 ГВт. Это составляет 2,5 атомных реактора.

Она производила 500 МВт электроэнергии и 2000 МВт тепла, получаемого Деснянский, Днепровский, Оболонский и Подольский районы. Сейчас всю систему фактически отрезали. Оставили только то, что может работать, потому что котлы и другое оборудование повреждены.

В Днепровском районе прошлого отопительного сезона два месяца не было отопления – в конце февраля и марте. У нас отопление не было в январе. В Дарницком районе аналогичная ситуация.

То есть, примерно 1,5-2 млн человек на левом берегу находятся в заложниках этой системы.

Об уличных туалетах

– Какая может быть ситуация в Киеве в январе или феврале, если Россия продолжит атаковать критическую инфраструктуру? Вы говорили о запасах дров и даже предлагали обустраивать уличные туалеты. Насколько реалистичны такие решения?

– Это мое предложение, и оно имеет вполне логическую подоплеку. Если вы хотите обеспечить существование города, нужно гарантировать базовые гигиенические потребности.

Если замерзает канализация, как это произошло в 2026 году в Голосеевском районе Теремки, люди оказываются в очень сложной ситуации. В десяти домах замерзла канализация, и жители выливали нечистоты ведрами на улицу.

Если насосы не работают из-за отсутствия электричества, канализация также не работает. Если нет воды, люди не могут нормально воспользоваться санузлами . Поэтому, чтобы сохранить город и район, нужно строить сеть уличных туалетов, как в деревнях .

Я не считаю это унизительным или плохим решением. Это нормальная история, являющаяся частью жизни значительной части Украины. Если киевлянам придется две-три недели пользоваться такими туалетами, но это поможет сохранить город, я считаю, что это нормально.

– Почему вы предлагаете именно обычные уличные туалеты, а не биотуалеты?

– У Кличко примерно 300 биотуалетов на весь Киев, а нам нужно обеспечить ими около 300 тысяч человек только в нашем районе.

Поэтому мы предлагаем оборудовать обычные уличные туалеты. Это яма, которую можно облагородить, установить септик или специальные емкости, сверху поставить небольшой домик.

Насколько аккуратно люди этим будут пользоваться, зависит от жильцов конкретного дома или ОСМД. Там может быть чисто, а может быть наоборот. Это касается не только Троещины. Весь левый берег может столкнуться с проблемами водоснабжения .

На правом берегу будет проблема с водой, на левом – с отоплением . На правом берегу требуется значительная подкачка воды из-за особенностей рельефа. А на левом, в частности, в нашем районе, есть артезианские скважины. Есть шанс обеспечить Троещину водой хотя бы отчасти.

Если мы совместно сможем повлиять на водоканал, есть шанс что-нибудь сделать.

– Поддерживаете ли вы связь с другими главами районных администраций? Насколько ситуация с подготовкой к зиме отличается в разных районах столицы?

– Я общаюсь со всеми главами районов. Есть районы, в которых может не быть отопление из-за того, что не будут работать насосы для подкачки воды в системах теплоснабжения.

На правом берегу ситуация с отоплением будет лучше. Там есть примерно 120 небольших ТЭЦ, промышленных объектов и крупных предприятий, которые могут частично снабжать друг друга теплом и электроэнергией.

На левом берегу таких объектов гораздо меньше. Есть две большие ТЭЦ, и обе повреждены. На правом берегу около 120 небольших объектов, и они уцелели.

– Поддерживаете ли вы личное общение с Виталием Кличко? Как он реагирует на ваши обращения и предложения?

– Он говорит что-то вроде: ''Все не так однозначно, займитесь этим''. То есть делает вид, что прислушивается. Когда получает документы, есть шансы что-то сделают. Но так не должна работать система.

Мэр должен работать более эффективно, чем глава района. У него много советников, департаментов, международных связей. Он должен самостоятельно двигать процессы вперед.

Об укрытиях

– Достаточно ли в Деснянском районе укрытий? Насколько они доступны для маломобильных групп населения и пригодны для использования? К примеру, неподалеку от моего дома есть укрытие в помещении ЖЭКа на минус третьем этаже. Однако внутри есть плесень и плесень. Безопасно ли находиться в таком помещении?

– Это очень хорошее укрытие. Фактически советское хранилище, рассчитанное на ядерный взрыв. Вам повезло, что оно рядом. Я знаю это укрытие. Там есть разные комнаты, оно постоянно просушивается. Его уже много раз подавали на ремонт.

Ремонт очень дорогой – до 100 млн гривен. Сейчас по этому укрытию разрабатывается проект, предусматривающий разрывание территории, отвод грунтовых вод и гидроизоляцию.

Я советую всем пользоваться укрытиями. По нашей статистике, укрытия заполняются примерно на 5%. Например, прихожу в школу, где укрытие рассчитано на 2000 человек. Смотрю журнал – во время масштабной атаки там находились всего 50 человек.

Достаточно ли укрытий? Нет. Их нужно строить больше. Они обязаны быть профессиональными и двойного назначения.

У нас ситуация на Лесном массиве достаточно критична, потому что там такая застройка, что подвалов в домах фактически нет. Именно там меньше укрытий, поэтому мы направляем мобильные укрытия прежде всего туда.

Первое мобильное укрытие было установлено в декабре 2025 года. До последней недели оно было единственным на весь Киев. И дважды люди Кличко пытались его демонтировать, потому что оно было им как бельмо на глазу.

Если бы городские власти показали стратегию, объяснили, что делают и как строит укрытие, было бы понятно. Я уже говорил: из 100 объектов достроено четыре. Остальные не строятся должным образом.

Но я советую людям пользоваться имеющимися укрытиями. В Европе, например, в Польше, Румынии, Венгрии или Болгарии, нет такого количества укрытий, как у нас.

О бесплатном транспорте

– Владимир Зеленский поручил разработать программу бесплатного проезда по наземному общественному транспорту. Виталий Кличко в ответ заявил, что автобусы есть, но не хватает водителей. Как вы оцениваете данную ситуацию?

– Сначала хочу вернуться к скоростному транспорту. ''Офис Трансформации'' разработал для Киева концепцию большого транспортного кольца. Это альтернатива нынешней транспортной системе и пробкам. https://media.transformation.org.ua/wp-content/uploads/2023/05/17151803/VTK_pres.pdf

Речь идет о сети скоростных трамваев, троллейбусов и автобусов, которая охватывает весь Киев и может перевозить примерно 1,5 млн человек.

Мы презентовали ее в 2021 году, передали городским властям и объяснили, как это можно реализовать.

Главный минус для нынешней власти – этот проект в десятки раз дешевле метро. Его строительство стоит максимум 10 млн. евро за километр. Для сравнения, киевское метро строится примерно за 151 млн. долларов за километр.

Кроме того, проект можно финансировать международными средствами, где есть строгий аудит и проверки.

Именно такой скоростной трамвай мог спасти Троещину от транспортного коллапса. Проект уже готов, понятно, что нужно делать и как это реализовать.

Что касается бесплатного транспорта, то первоначальная идея была несколько иной. Когда стали бить по мостам, нужно было организовать перевозку людей с левого берега на правый, учитывая, что метро не работает. Для этого потребовалось примерно 300 автобусов, которые бы курсировали между берегами и транспортными хабами.

Президент спросил, во сколько обойдется такая система. Ему ответили, что примерно 100 млн. гривен в месяц. Тогда он предложил сделать именно этот транспорт бесплатным, чтобы люди могли доехать до хабов, пересечь Днепр и продолжить движение .

Но эту идею почему трансформировали в бесплатный транспорт для всех киевлян.

Что касается слов Кличко об отсутствии водителей, то напомню: у него есть 300 тысяч работников в 1600 коммунальных предприятиях. Там точно водители с соответствующими категориями.

Следует привлекать этих людей, а также создавать нормальные условия для работы женщин. Не заставлять их работать на старых автобусах, снабжать новым транспортом.

Во-вторых, нужно обустроить туалеты на конечных остановках. Их просто нет. Для женщин это особенно важная проблема.

Кстати, у меня есть обращение ко всем уклоняющимся. Вы сидите дома и говорите, что все плохо. А я предлагаю прийти работать дворниками. У меня не хватает 500 дворников, и каждый дворник может быть забронирован.

Приходите, работайте с пяти утра до 12:00. Затем возвращайтесь домой, работайте в IT, пейте латете или матче на кокосовом молоке – делайте что угодно. Но помогите своему району.

Зарплата – 20–25 тысяч гривен, официальное трудоустройство, бронирование. При желании можно уже сейчас помогать Киеву и стране и меньше болтать.