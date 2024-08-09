Право собственности на технический этаж квартиры: что грозит за незаконное присвоение

Узаконивание расширения квартиры на технический этаж – сложный процесс, требующий соблюдения юридических и строительных формальностей.
РБК-Украина вместе с юристом, руководителем практики недвижимости и строительства ЮК "Приходько и Партнеры" Александром Колесниченко разбиралось, как правильно узаконить технический этаж и что будет, если этого не сделать.
Расширение квартиры на технический этаж особенно актуально для владельцев квартир на последних этажах, которые стремятся превратить его в дополнительную жилую площадь, создавая двухуровневые квартиры. Такой шаг может значительно повысить комфорт жизни и стоимость недвижимости, но одновременно требует тщательной подготовки и соблюдения требований законодательства.
Технический этаж — часть здания, где расположено оборудование и проложены инженерные сети. Эти помещения играют важную функциональную роль, обеспечивая нормальное функционирование дома. Иногда на технических этажах могут располагаться дополнительные технические помещения, доступ к которым необходим для обслуживания инженерных систем.
Александр Колесниченко отмечает, что приватизация технического этажа возможна, но при соблюдении определенных условий. Оформление техэтажа в собственность разрешается в следующих случаях:
Если эти условия не выполнены, присвоение технического этажа считается незаконным. Это может создать угрозу для жильцов дома и нарушить нормальное функционирование здания. Кроме того, инженерное оборудование и сети нуждаются в регулярном доступе для обслуживания, и незаконное присвоение может усложнить эти работы, поясняет юрист.
Незаконное присвоение технического этажа карается штрафами. Соседи или ОСМД могут обратиться в суд, требуя возмещения ущерба. Владельца незаконно расширенной площади могут обязать вернуть помещение в первоначальное состояние за свой счет.
Приватизация технического этажа может быть выгодна, поскольку это позволяет значительно увеличить жилую площадь, создав полноценную двухуровневую квартиру. Однако перед началом ремонтных работ и оформлением документов необходимо согласовать план конструкции и собрать все необходимые разрешения. Законодательство Украины дает возможность решить эти вопросы в рамках правового поля.
Существует также альтернативный вариант использования технического этажа как помещение для хранения вещей. Это может заменить амбар или подвал, и процесс приватизации будет аналогичным. Однако этот вариант не требует больших затрат на ремонт.
Узаконивание технического этажа как части квартиры может быть выгодным, но требует тщательного подхода и соблюдения законодательства.
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