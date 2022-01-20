Право на пільговий газ отримали агрохолдинги олігархів Косюка та Веревського

Рішення щодо пільгових цін на газ призвело до того, що право на пільги отримали експортно-орієнтовані підприємства аграрних олігархів Юрія Косюка та Андрія Веревського.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на заяву журналіста Сергія Лямця.

"І бізнес погодився. Ну як погодився? - у нього не було вибору. В уряді їм загрожували підняттям ренти на видобуток, а це ламало б усі бізнес-процеси з видобутку газу", - пояснив Лямець.

Також до списку потрапили понад 500 підприємств із окупованих територій.

"З продажем пільгового газу стався курйоз. Право купити пільговий газ можуть отримати виробники молока, хліба, соняшникової олії, яєць, курятини, борошна. Натомість у ньому опинилися українські олігархи, які женуть продукцію на експорт, а не в торговельну мережу України. Усього у списку МінАПК понад 6 тис. компаній, і туди потрапили експортери агропродукції компанії Кернела, МХП Косюка, виробники преміальних булочок для АЗС "ОККО" Антонова", - пише журналіст.

Нагадаємо, 30 грудня Кабмін ухвалив постанову, якою зобов'язав приватні компанії в Україні продавати до 20% свого газу за пільговою ціною агрохолдингами та компаніями-виробниками хлібопродуктів, молочної продукції та іншого.

Пізніше Мінагрополітики оприлюднило список компаній, які мають право на пільговий газ. До списку із 6 тис. компаній увійшли найбільші агрохолдинги країни.

Асоціація газовидобувних компаній заявила, що рішення уряду про часткову експропріацію газу призведе до падіння видобутку на 1 млрд м3, а європейські трейдери відреагували на ініціативу реекспортом газу назад до Європи.