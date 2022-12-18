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Правый итальянский популист Берлускони тайно создает медиа-империю

Фото: экс-премьер Италии Сильвио Берлускони (GettyImage)
Автор: Татьяна Зарембо

Сегодня утром в австрийском и немецком медиапространстве взорвалась "бомба": правый экстремистский итальянский политик Сильвио Берлускони тайно скупил большинство акций немецкой частной медиакомпании ProSieben-Sat1.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на портал oe24 DE24LIVE.de.

Как сообщает издание, акции Берлускони приобрел через посредников и доверенных лиц. Это стало для медиапространства Австрии, по словам экспертов, полной катастрофой, поскольку ProSiebenSat1 Group контролирует не только более 50% частного телевизионного рынка как Seven One Media. Кроме сети ProSieben, Sat 1, Kabel 1 и многочисленных ответвлений, в эту группу также входят австрийские частные вещатели Puls 4, ATV, ATV 2, Puls 24, Kabel 1 Doku и потоковый сервис Zappn. Это означает, что, за исключением независимого oe24-TV и канала Mateschitz Servus TV, все частные телеканалы с австрийскими программами теперь находятся в руках Берлускони.

"Сейчас медиа-поле Австрии и Германии будет ждать, одобрит ли федеральный орган по вопросам конкуренции Австрии это брутальное поглощение Puls 4, ATV, ATV 2 и Puls 24 - либо оно будет запрещено. Ранее резкое слияние Puls 4 и ATV уже подверглось критике, которое теперь, после поглощения Берлускони, и в самом деле оказалось очень плохим решением. Вполне возможно, что конкурентное ведомство закроет телерадиогруппу Seven One Media и снова сделает ATV и ATV 2 независимыми вещателями, без влияния Берлускони", - пишет oe24.

В инсайдерских комментариях, которые приводит издание, уже объявлено о замене босса Seven One Media, а премьер-министр Баварии Маркус Зедер назвал случившееся "абсолютно недопустимым" для многих немецких политиков.

Недавно РБК-Украина сообщало, что экс-премьер Италии Сильвио Берлускони считает, что он может убедить президента России Владимира Путина начать мирные переговоры с Украиной до Рождества и завершить войну.

Также мы писали, что Берлускони обвинил Зеленского в начале войны против Украины.

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