Уряду необхідно не підвищувати податок на СО2, а розробити з бізнесом план модернізації, - експерт

"Замість того, щоб підвищувати фіскальний тиск, включаючи сплату за викиди СО2, уряду необхідно працювати разом з парламентом, безумовно, в діалозі з бізнесом над створеннями умов модернізації розвитку української економіки, доступу до кредитних ресурсів, підвищення платоспроможності внутрішнього ринку, локалізація, імпортозаміщення", - сказав Кінах.

За його словами, саме цим займаються розвинуті країни, щоб стимулювати ріст власної економіки й допомогти бізнесу подолати нинішню кризу.

"Підвищення фіскального тиску буде тільки поглиблювати всі кризові явища", - наголосив Кінах.

Як відомо, в.о. міністра енергетики Юрій Вітренко заявив, що на довгострокову перспективу розробляється таке рішення, як збільшення податку на викиди СО2. Але ці кошти буде витрачено не на модернізацію підприємств, а на компенсацію різниці виробникам "зеленої" електроенергії.

