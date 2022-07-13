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В трьох містах України відновлять зруйновані ТЕЦ до початку опалювального сезону

Фото: Денис Шмигаль, прем'єр-міністр України (facebook.com/academy.detek)
Автор: Євгеній Прокопенко

В трьох містах України відремонтують ТЕЦ, які зруйнували росіяни. Уряд виділить майже 300 млн грн на ремонт ТЕЦ в Чернігові, Охтирці та Кременчуці.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля.

Глава Уряду під час візиту у Чернігівську область відвідав місцеву ТЕЦ, яку російські війська свідомо розбомбили в березні. Там зруйновано 15 об’єктів.

"Пошкодження справді суттєві, тому Уряд виділяє додаткові 100 млн грн, аби провести необхідний ремонт і закупити обладнання для цієї теплоцентралі. Завдяки цим коштам жителі Чернігова та області будуть із теплом цієї зими. Також ми виділяємо 100 млн грн для Кременчуцької ТЕЦ та 86,5 млн грн для Охтирської ТЕЦ. Обидва підприємства так само сильно пошкоджені від обстрілів", - сказав Денис Шмигаль.

За його словами, ці кошти від Уряду дозволять теплоцентралям оперативно провести ремонти й запуститися якраз до опалювального сезону.

Нагадаємо, наступна зима може стати найскладнішою за останні кілька десятиліть для всієї Європи і для України особливо.

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Денис Шмигаль