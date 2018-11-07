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Уряд виділив землю для першої вітрової електростанції у Чорнобильській зоні

Новини » Енергетика    07.11.2018 - 22:25
Ілюстративне фото (twitter.com/EnergyRu)
Ілюстративне фото (twitter.com/EnergyRu)

Кабмін ухвалив рішення про виділення 7 га земель у Київській області для вітрової електростанції

Кабінет міністрів України у середу, 7 жовтня, ухвалив рішення виділити земельні ділянки на території Чорнобильської зони відчуження під будівництво першої вітрової електростанції. Про це повідомив міністр екології та природних ресурсів України Остап Семерак, передає РБК-Україна із посиланням на Мінприроди.

Зокрема, рішення уряду  стосується дозволу на розроблення проекту землеустрою на кількох ділянках в Іванківському районі Київської області загальною площею 7 га для розміщення, будівництва, експлуатації будівель і споруд об’єктів вітрової енергетики.

"Це не лише хороша новина для потенційних інвесторів, а й продовження взятого нами курсу на збільшення частки альтернативної енергетики у загальному енергобалансі країни. Для Мінприроди важливо, що об’єкти відновлювальної енергетики не потребують постійної присутності людей і є абсолютно безпечними для довкілля", - сказав Семерак.

Заданими Мінприроди, протягом останніх двох років надійшло понад 60 заявок від інвесторів на відведення земельної ділянки у Чорнобильській зоні для  втілення проектів з відновлювальної енергетики. Заявки подали компанії компанії нелише з України, а й з Данії, США, Китаю, Німеччини, Франції, Японії та Білорусі.

Нагадаємо, раніше у Чорнобильській зоні ввели в експлуатацію першу сонячну електростанцію, розташовану навпроти накритого реактора.

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