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Уряд виділив Міноборони додаткові 32,8 млрд гривень: на що підуть кошти

Фото: Кабмін виділив Міноборони  32,8 млрд гривень (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Кабінет міністрів України виділив Міністерству оборони додаткові 32,8 млрд гривень. Кошти виділені з резервного фонду державного бюджету з метою підвищення обороноздатності держави в умовах воєнного стану.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на розпорядження від 05 квітня 2022 р. № 270-р.

Згідно з документом, кошти виділяються:

  • на програму 2101020 "Забезпечення діяльності Збройних сил України, підготовка кадрів і військ, медичне забезпечення особового складу, ветеранів військової служби та членів їхніх сімей, ветеранів війни" - 6,5 млрд гривень, з них 5,0 млрд. гривень - для закупівлі речового майна та засобів індивідуального захисту; 1,3 млрд гривень - для оперативного забезпечення Збройних сил; 120 млн гривень - для закупівлі медичного майна;
  • на програму 2101150 "Розвиток, закупівля, модернізація та ремонт озброєння, військової техніки, засобів та обладнання" - 26,3 млрд гривень, з них 19,3 млрд гривень - для закупівлі озброєння та військової техніки; 7,0 млрд гривень - для капітального ремонту (інші види відновлювальних робіт) озброєння та військової техніки.

Нагадаємо, Росія вторглася в Україну 24 лютого. Про те, що відбувається прямо зараз, читайте в текстовому онлайні РБК-Україна.

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Кабінет Міністрів України