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Уряд виділив на армію ще 10 млрд гривень

Фото: уряд виділив Міноборони 10 млрд гривень (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Кабінет міністрів виділив Міністерству оборони 10 млрд гривень за програмою "Розвиток, закупівля, модернізація та ремонт озброєння, військової техніки, засобів та обладнання". Кошти підуть на закупівлю озброєння та військової техніки для потреб Збройних сил України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на розпорядження від 21 березня 2022 р. № 234-р.

"Міністерству фінансів здійснити зазначені видатки за рахунок коштів резервного фонду державного бюджету", - йдеться в рішенні.

Нагадаємо, Росія вторглася в Україну 24 лютого. Про те, що відбувається прямо зараз, читайте у текстовому онлайні РБК-Україна.

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Кабінет Міністрів України