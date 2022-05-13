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Уряд відновив перевірки у компаніях, які надають комунальні послуги

Фото: Денис Шмигаль (facebook.com)
Автор: Євгеній Прокопенко

Кабінет Міністрів України відновив перевірку в компаніях, що надають комунальні послуги. Зокрема в енергетиці.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля.

"На жаль, до нас надійшло вже не одне звернення від українців щодо необґрунтованих нарахувань. Тому тут треба швидко навести лад", - сказав Шмигаль на засіданні Уряду.

Нагадаємо, у Кабміні хочуть ввести мораторій на підвищення комунальних тарифів на період воєнного стану і шість місяців після його завершення. До Верховної Ради подадуть законопроект, який передбачає це.

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Кабінет Міністрів України