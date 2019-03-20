Уряд вніс окуповану частину Луганської області до плану ОТГ

Фото: засідання Кабміну (РБК-Україна)

Кабмін доповнив перелік ОТГ Луганської області ще 11 громадами

Кабінет міністрів України вніс окуповану частину Луганської області в перспективний план формування об'єднаних територіальних громад. Відповідні документи є у розпорядженні РБК-Україна.

Зокрема перспективний план формування об'єднаних територіальних громад Луганської області доповнено Алчевською, Антрацитівською, Довжанською, Зимогор'ївською, Кадіївською (колишній Стаханов), Луганською, Лутугинською, Молодогвардійською, Ровеньківською, Сорокинською і Хрустальненською (колишній Красний Луч) громадами.

Фото: розпорядження Кабміну

Нагадаємо, раніше президент Петро Порошенко заявив, що децентралізація жодним чином не заважає існуванню унітарної України.

"Децентралізація - це можливість і право кожного громадянина самому приймати рішення про життя своєї громади, не дивлячись на Київ. Разом з тим, ми зберігаємо унітарну державу", - зазначив він.

Відзначимо, в січні Кабінет міністрів затвердив план реалізації другого етапу реформи децентралізації. Згідно з планом, ключовою метою другого етапу буде проведення місцевих виборів в 2020 на новій територіальній основі.