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Уряд вніс окуповану частину Луганської області до плану ОТГ

Новини » Політика    20.03.2019 - 12:49
Уряд вніс окуповану частину Луганської області до плану ОТГ
Фото: засідання Кабміну (РБК-Україна)

Кабмін доповнив перелік ОТГ Луганської області ще 11 громадами

Кабінет міністрів України вніс окуповану частину Луганської області в перспективний план формування об'єднаних територіальних громад. Відповідні документи є у розпорядженні РБК-Україна.

Зокрема перспективний план формування об'єднаних територіальних громад Луганської області доповнено Алчевською, Антрацитівською, Довжанською, Зимогор'ївською, Кадіївською (колишній Стаханов), Луганською, Лутугинською, Молодогвардійською, Ровеньківською, Сорокинською і Хрустальненською (колишній Красний Луч) громадами.

Фото: розпорядження Кабміну

 

Нагадаємо, раніше президент Петро Порошенко заявив, що децентралізація жодним чином не заважає існуванню унітарної України.

"Децентралізація - це можливість і право кожного громадянина самому приймати рішення про життя своєї громади, не дивлячись на Київ. Разом з тим, ми зберігаємо унітарну державу", - зазначив він.

Відзначимо, в січні Кабінет міністрів затвердив план реалізації другого етапу реформи децентралізації. Згідно з планом, ключовою метою другого етапу буде проведення місцевих виборів в 2020 на новій територіальній основі.

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Новини України Кабінет Міністрів УкраїниЛуганськдецентралізаціяОТГ
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