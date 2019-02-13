Уряд Венесуели готовий до перемовин з Гуайдо

Уряд готовий до переговорів для вирішення кризи у Венесуелі

Правительство Венесуэлы заявило о готовности к переговорам с лидером оппозиции, исполняющим обязанности президента страны Хуаном Гуайдо ради разрешения кризиса в государстве. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на издание ANI News.

В частности, глава МИД Венесуэлы Хорхе Арреаса подчеркнул, что переговоры возможны на основе конституции Венесуэлы, но сначала оппозиция должна выйти "из-под контроля правительства США".

"Правительство Венесуэлы во главе с президентом Николасом Мадуро готово встретиться с самопровозглашенным президентом Хуаном Гуайдо без предварительных условий ради решения кризиса в латиноамериканской стране", - сообщает издание.

Напомним, во вторник Гуайдо анонсировал, что в Венесуэле сторонники оппозиции планируют выйти на улицы городов, чтобы продолжить давление на президента Николаса Мадуро и призвать его пустить в страну гуманитарные конвои.

Отмечалось, что официальные власти и оппозиция не могут прийти к консенсусу в вопросе доставки гуманитарной помощи. В частности, Гуайдо координирует действия западных партнеров, которые пытаются доставить лекарства и продукты для населения Венесуэлы, а Мадуро заявляет, что никакого кризиса нет и осуждает оказание помощи.

Как писало РБК-Украина ранее, Гуайдо не исключает военного вмешательства Соединенных Штатов в ситуацию в стране.

Добавим, в начале февраля в столице Венесуэлы прошла многотысячная акция в поддержку временно исполняющего обязанности президента страны Хуана Гуайдо.