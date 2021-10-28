ru ua
Чт, 28 жовтня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору

Уряд затвердив стратегію інтеграції переселенців: що вона передбачає

Новость на русском →
Київ, Четвер 28 жовтня 2021 14:52
Уряд затвердив стратегію інтеграції переселенців: що вона передбачає Фото: прем’єр-міністр України Денис Шмигаль (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Марія Кучерявець

Кабінет міністрів затвердив стратегію інтеграції внутрішньо переміщених осіб. Відповідне рішення було прийнято сьогодні, під час засідання.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прем'єр-міністра Дениса Шмигаля.

За його словами, на сьогодні в Україні налічується більш ніж 1 млн 400 тисяч внутрішньо переміщених осіб, тому, як зазначив прем'єр, реалізація чіткого плану дій є критично важливою.

"Метою документу є створення умов для інтеграції внутрішньо переміщених осіб в територіальних громадах, які їх приймають. Зокрема, йдеться про забезпечення повного доступу до адміністративних, соціальних та інших послуг, а також створення умов для розвитку потенціалу ВПО на новому місці проживання", - пояснив Шмигаль.

Читайте РБК-Україна в Google News
Кабінет Міністрів України Переселенці з Донбасу
NEWS
Київ посилює карантин з 1 листопада
Київ посилює карантин з 1 листопада
DAILY
Мстислав Банік, "Дія": Українцям не варто боятися "цифрового рабства"
Владислав Красінськийзаступник головного редактора Мстислав Банік, "Дія": Українцям не варто боятися "цифрового рабства"