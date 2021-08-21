Уряд затвердив план заходів для запуску президентського університету

2021 рік

До кінця цього року МОН спільно з Мінекономіки мають підготувати концепцію науково-технологічного парку зі спеціальним правовим режимом, що діятиме при президентському університеті.

2022 рік

Відбуватиметься формування адміністрації президентського університету та підготовка статутних документів.

До січня 2022 року заплановано сформувати перелік освітньо-наукових напрямів функціонування Президентського університету й робочих груп за напрямами підготовки, а також підготувати перелік навчально-наукових лабораторій, планів їх оснащення та складання кошторисів.

Розроблення умов залучення фахівців на посади наукових і науково-педагогічних працівників президентського університету та правил проведення конкурсу відбуватиметься до грудня 2022 року.

2023 рік

Проведення конкурсу на посади наукових і науково-педагогічних працівників президентського університету заплановано здійснити до травня 2023 року.

Завершення першої черги будівництва, отримання акта готовності об’єкта до експлуатації, введення в експлуатацію навчально-лабораторного корпусу й апарт-готелю для студентів та викладачів заплановано до 1 жовтня 2023 року.

2024-2025 роки

Ттриватиме будівництво й введення в експлуатацію другої та третьої черг об’єктів навчально-лабораторного корпусу, апарт-готелю для студентів і викладачів.

Завершити будівництво об’єктів президентського університету планується в жовтні 2025 року.