Уряд затвердив план заходів для запуску президентського університету

Кабінет міністрів затвердив план заходів, необхідних для будівництва та запуску президентського університету. Він розрахований до 2025 року.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу МОН.
До кінця цього року МОН спільно з Мінекономіки мають підготувати концепцію науково-технологічного парку зі спеціальним правовим режимом, що діятиме при президентському університеті.
Відбуватиметься формування адміністрації президентського університету та підготовка статутних документів.
До січня 2022 року заплановано сформувати перелік освітньо-наукових напрямів функціонування Президентського університету й робочих груп за напрямами підготовки, а також підготувати перелік навчально-наукових лабораторій, планів їх оснащення та складання кошторисів.
Розроблення умов залучення фахівців на посади наукових і науково-педагогічних працівників президентського університету та правил проведення конкурсу відбуватиметься до грудня 2022 року.
Проведення конкурсу на посади наукових і науково-педагогічних працівників президентського університету заплановано здійснити до травня 2023 року.
Завершення першої черги будівництва, отримання акта готовності об’єкта до експлуатації, введення в експлуатацію навчально-лабораторного корпусу й апарт-готелю для студентів та викладачів заплановано до 1 жовтня 2023 року.
Ттриватиме будівництво й введення в експлуатацію другої та третьої черг об’єктів навчально-лабораторного корпусу, апарт-готелю для студентів і викладачів.
Завершити будівництво об’єктів президентського університету планується в жовтні 2025 року.