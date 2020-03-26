Уряд планує скоротити витрати на дороги, не дивлячись на доручення Зеленського

Фото: ремонт дороги (з відкритих джерел)

Кабмін пропонує скоротити на 10 млрд фінансування на програму "Велике будівництво", ініційовану президентом

Кабінет міністрів України пропонує скоротити витрати на "Велике будівництво" - національну програму з будівництва та ремонту автомобільних доріг у 2020 році на 10 млрд грн. Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на аналіз запропонованих урядом змін до бюджету.

Зокрема, за підрахунками, на 5,5 млрд грн або на 15% пропонується скоротити дорожній фонд, і на 3,2 млрд грн - або на ті ж 15% - зменшити субвенцію на регіональне дорожнє будівництво.

Нагадаємо, раніше президент Володимир Зеленський доручив головам обласних державних адміністрацій продовжити "Велике будівництво", але з дотриманням усіх заходів безпеки працівників в умовах карантину у зв'язку з пандемією коронавірусу.

Раніше, про те, що уповільнювати роботи за пандемії не планується, заявляли, і в "Укравтодорі". У керівництві компанії відзначають, що скорочення фінансування будівельних дорожніх робіт - поганий сигнал учасникам ринку, місцевим органам влади та міжнародним партнерам України, які мали намір вкласти в дороги до 27 млрд грн.

Як додає видання, скорочення фінансування також ставить під питання отримання "Укравтодором" гарантій на кредитні лінії на суму 19,5 млрд грн, фактично буде заморожена можливість випуску єврооблігацій.

Крім того, скорочуючи витрати на дорожню галузь, уряд позбавляє додаткових надходжень. За різними підрахунками, від 50 до 60% коштів, які виділяються на закупівлю товарів, робіт і послуг на дорожньому будівництві повертаються в бюджет у вигляді податків.

Нагадаємо, раніше Мінфін вже затримував виплати дорожникам, а у 2013-2014 році з багатьма з них взагалі не розрахувалися за здійснені будівельні та ремонтні роботи.

Наголошується, що сьогодні дорожники готують окреме звернення до уряду та президента з вимогою не урізати фінансування інфраструктурні проекти.