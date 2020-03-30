Уряд подасть до Ради поправку про скорочення зарплат чиновників

У змінах до Державного бюджету в частині скорочення заробітних плат для чиновників буде внесена поправка, яка буде включати перелік чиновників. Про це заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль під час погоджувальної ради, передає кореспондент РБК-Україна.

Зарплату планують урізати чиновникам, у яких вона перевищує 10 мінімальних зарплат (47 тис. гривень).

"Ми ретельно переглянули всі витрати. Почати скорочення уряд повинен з себе. Пропонується обмежити зарплати для високопосадовців. Межа - 10 мінімальних зарплат. Крім цього, ми підтримуємо пропозицію щодо конкретизації та всеохоплюваності переліку чиновників, включно з усіма категоріями. Тому підготовлена відповідна поправка. Ми її будемо також за спільною згодою погоджувальної ради ВР включати у 29-ту статтю. Вона сформульована", - заявив Шмигаль.

Як писало РБК-Україна раніше, Кабмін пропонує, щоб до кінця 2020 року чиновники, які мають зарплату понад 10 мінімальних зарплат, отримували лише половину. Виняток - працівники, задіяні у заходах з боротьби з коронавірусом та заходах з питань національної безпеки та оборони.

Нагадаємо, раніше уряд закінчив попередню роботу над змінами до державного бюджету через спалах коронавірусу. Кабмін зберіг витрати на інфраструктуру, культуру та освіту.