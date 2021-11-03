Уряд очікує складний опалювальний сезон в Україні

"Будемо відверто говорити, що осінньо-зимовий період буде складним. Але уряд підготував кілька різних сценаріїв, щоб ми все - таки спокійно його пройшли", - сказав Шмигаль.

За його словами, зараз стоїть завдання забезпечити достатню кількість енергоресурсів на зиму.

"У світі зараз відбувайся енергетична криза: блекаути в Китаї, зупинка підприємств в Європі", - сказав він і нагадав, що ціни на газ знаходяться на історичному максимумі, а вугілля подорожчало за рік в три рази.

Разом з тим він заявив, то тарифи в Україні для населення підвищуватися не будуть.

"Тарифи для людей залишаються стабільними. Ніяких підвищень не передбачено", - повідомив прем'єр.