Уряд не обмежував ціни на преміальне паливо, - Мінекономіки

Постанова Кабміну про встановлення максимальної торговельної надбавки на бензин і дизельне паливо не стосується преміального палива. В уряді відреагували на призупинення продажів преміум-палива мережами АЗС .

Про це повідомили у Міністерстві розвитку економіки торгівлі та сільського господарства .

Зазначається, що дія постанови Кабінету Міністрів від 14 травня поширюється на автомобільні бензини і дизельне паливо, включені до переліку товарів, що мають істотну соціальну значущість, затвердженого постановою Кабінету міністрів від 22 квітня 2020 року, а саме на бензин марки А-92, бензин марки А-95 і дизельне паливо.

"Під встановлення максимальної торговельної надбавки не підпадає "брендове преміальне паливо" з поліпшеними показниками якості та позначення (маркування) якого включає певну торгову марку (товарний знак), що пропонується на АЗС для автомобілів преміум сегменту за ціною вищою, ніж соціально значуще паливо", - йдеться в повідомленні.