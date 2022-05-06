Уряд Нікарагуа веде таємні переговори з США про скасування санкцій

Син президента Нікарагуа Даніеля Ортеги Лауреано, впливовий чиновник в уряді країни, в останні місяці веде таємні переговори з адміністрацією Байдена, бажаючи відновити взаємини між двома країнами й борючись за скасування санкцій проти Нікарагуа.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Forbes .

Сполучені Штати та Нікарагуа були суперечливими протягом багатьох років, але відносини особливо сильно постраждали, коли Даніель Ортега виграв вибори вчетверте поспіль у листопаді після ув'язнення суперників і придушення опозиційних ЗМІ. Президент США Джо Байден назвав вибори фікцією і ввів санкції щодо більшої кількості Нікарагуанських чиновників.

40-річний Лауреано Ортега повідомив через неназвану третю сторону, що уряд Нікарагуа зацікавлений у відновленні діалогу на високому рівні зі Сполученими Штатами.

Лауреано Ортега, радник батька з інвестицій і торгівлі, домагається ослаблення санкцій і натомість готовий обговорити питання про звільнення політичних в'язнів. В адміністрації Байдена прийшли до висновку, що Нікарагуа момент може бути готова до реальної розмови у зв'язку з необхідністю перегляду своїх відносин з Росією.