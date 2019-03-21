Уряд Нідерландів втрачає більшість у Сенаті

Уряд Нідерландів втратить свою більшість у верхній палаті (Сенат) парламенту країни. Про це свідчать дані екзит-полів, передає РБК-Україна з посиланням на Reuters.

За даними опитувань, нова націоналістична популістська партія "Форум за демократію" стане другою за величиною політсилою в Сенаті після консервативної Народної партії за свободу і демократію прем'єра країни Марка Рютте.

Лідер Форуму за демократію Тьєррі Боде виступає проти імміграції і за необхідність культурної та економічної ідентифікації країни.

За прогнозами, "Форум за демократію" може отримати 10 місць у парламенті, Рютте ж скоротить свою присутність у Сенаті з 13 до 12 місць.

Як зазначає агентство, тепер правоцентристській коаліції прем'єр-міністра Нідерландів Марка Рютте доведеться шукати нових союзників для ухвалення необхідних законів.

На виборах 20 березня нідерландці обирали 570 членів провінційних урядів, які в свою чергу оберуть членів Сенату.

Нагадаємо, президент України Петро Порошенко, президент Європейської ради Дональд Туск, голови Єврокомісії Жан-Клод Юнкер і Європарламенту Антоніо Таяні домовилися про координацію зусиль з протидії зовнішньому втручанню у виборчі процеси в Україні та в Європейському Союзі, зокрема щодо кібербезпеки і боротьби з дезінформацією.