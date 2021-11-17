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Уряд призначив голову НСЗУ

Автор: Марія Кучерявець

Кабінет міністрів призначив голову Національної служби здоров’я України. Нею стала Гусак Наталія Борисівна.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на засідання уряду.

Що відомо про Наталію Гусак

До цього вона працювала заступницею голови Чернівецької облдержадміністрації, курувала медичний напрям.

Також Наталія Гусак була регіональною координаторкою з підтримки реформи охорони здоров’я у Чернівецькій та Івано-Франківській областях програми U-LEAD з Європою.

Нагадаємо, що сьогодні Кабінет міністрів погодив звільнення голови Закарпатської обласної державної адміністрації (ОДА) Анатолія Полоскова.

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НСЗУ