Уряд призначив голову НСЗУ

Кабінет міністрів призначив голову Національної служби здоров’я України. Нею стала Гусак Наталія Борисівна.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на засідання уряду.
До цього вона працювала заступницею голови Чернівецької облдержадміністрації, курувала медичний напрям.
Також Наталія Гусак була регіональною координаторкою з підтримки реформи охорони здоров’я у Чернівецькій та Івано-Франківській областях програми U-LEAD з Європою.
Нагадаємо, що сьогодні Кабінет міністрів погодив звільнення голови Закарпатської обласної державної адміністрації (ОДА) Анатолія Полоскова.