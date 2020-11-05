Уряд Камбоджі пішов на самоізоляцію через контакт з головою МЗС Угорщини

Сьогодні, 5 листопада, прем'єр-міністр Камбоджі Гун Сен і чотири міністри пішли на карантин. Таке рішення було прийнято після зустрічі з міністром закордонних справ Угорщини Петером Сіярто в день, коли він отримав позитивний тест на коронавірус.

Про це повідомляє Associated Press.

Гун Сен повідомив, що у нього негативний результат тесту. Однак він буде залишатись на карантині протягом 14 днів. Також Міністерство охорони здоров'я Камбоджі повідомило, що всі 628 осіб, які були задіяні в прийомі угорської делегації, мають негативні тести, але повинні піти на карантин на два тижні.

Нагадаємо, у понеділок Сіярто отримав негативний результат тесту перед від'їздом з Угорщини, його тест був негативний і в Камбоджі. У вівторок він відвідав Гун Сена і провів окремі зустрічі з міністром закордонних справ Прак Сохонном та міністрами торгівлі та сільського господарства.

Того ж дня Сіярто відправився до Бангкока (Таїланд), де після прибуття отримав позитивний результат тесту. Він був поміщений у карантин перед від'їздом до Угорщини, і всі його зустрічі в Бангкоку були скасовані.

Також РБК-Україна повідомляло, що міністр юстиції Данії Нік Хеккеруп отримав позитивний тест на коронавірус і має симптоми. Після цього було прийнято рішення, що прем’єр-міністр країни Метте Фредеріксен і 13 членів уряду перейдуть на дистанційну роботу та здадуть тест.