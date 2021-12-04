RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

Уряд змінив порядок виплати стипендій

Автор: Олександр Білоус

Кабінет міністрів вніс зміни до Порядку призначення і виплати стипендій. Документом повертається норма про кількість отримувачів стипендій, яка раніше була зменшена урядом.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на постанову від 2 грудня 2021 рок № 1256, оприлюднену на Урядовому порталі.

Згідного з документом, кожен семестр вчена рада вишу визначає однаковий для всіх факультетів ліміт стипендіатів, яким буде призначатися академічна стипендія. Цей показник встановлюється у відсотках (у діапазоні від 40 до 45) фактичної кількості студентів денної форми навчання, які навчаються за державним (регіональним) замовленням.

Таки чином, Кабмін повернув норму, яка була встановлена раніше, але була знижена до 35-40% постановою Кабміну від 1 вересня 2021 р. № 933.

Нагадаємо, з 1 січня 2022 року в Україні збільшується розмір стипендій:

  • для учнів закладів професійної (професійно-технічної) освіти - з 490 до 1250 гривень,
  • для студентів закладів фахової передвищої освіти, які здобувають освітньо-кваліфікаційний рівень "молодший спеціаліст", освітньо-професійний ступінь "фаховий молодший бакалавр", освітній ступінь "бакалавр" - з 980 до 1510 гривень,
  • для студентів закладів вищої освіти, наукових установ, які здобувають освітній або освітньо-професійний ступінь "молодший бакалавр", освітні ступені "бакалавр", "спеціаліст" або "магістр" - з 1300 до 2000 гривень.
Читайте РБК-Україна в Google News
стипендии