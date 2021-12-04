Уряд змінив порядок виплати стипендій

Кабінет міністрів вніс зміни до Порядку призначення і виплати стипендій. Документом повертається норма про кількість отримувачів стипендій, яка раніше була зменшена урядом.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на постанову від 2 грудня 2021 рок № 1256 , оприлюднену на Урядовому порталі.

Згідного з документом, кожен семестр вчена рада вишу визначає однаковий для всіх факультетів ліміт стипендіатів, яким буде призначатися академічна стипендія. Цей показник встановлюється у відсотках (у діапазоні від 40 до 45) фактичної кількості студентів денної форми навчання, які навчаються за державним (регіональним) замовленням.

Таки чином, Кабмін повернув норму, яка була встановлена раніше, але була знижена до 35-40% постановою Кабміну від 1 вересня 2021 р. № 933.

Нагадаємо, з 1 січня 2022 року в Україні збільшується розмір стипендій: