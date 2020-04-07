Уряд Італії схвалив план допомоги бізнесу на 400 мілрд євро

Сьогодні, 7 квітня, задля пом'якшення економічної кризи спричиненої через коронавірус, уряд Італії затвердив новий пакет економічних заходів на суму 400 млрд євро, включаючи посилення правил щодо боротьби проти поглинання та державні гарантії на позики та інвестиції. Про це повідомляє Politico.

Прем'єр-міністр Джузеппе Конте на пресконференції прокоментував прийняте рішення урядом для допомоги бізнесу.

"За допомогою указу, який ми щойно ухвалили, ми даємо негайну ліквідність в розмірі 400 мільярдів євро нашим підприємствам, будь то малий, середній або великий бізнес", - сказав Конте.

Крім того, уряд буде гарантувати до 90% кредитів підприємствам на суму 200 мільярдів євро через державне експортно-кредитне агентство SACE, а додаткові 200 мільярдів євро були виділені для гарантії інвестицій на підтримку експорту.

Нагадаємо, в Італії за добу коронавірусною інфекцією заразилися 3 599 осіб, що є найменшим добовим показником нових заражень з 17 березня. У свою чергу, число летальних випадків збільшилася до 16 523. За останню добу від коронавірусу померли 636 пацієнтів з COVID-19.