Уряд Ірландії оприлюднив законопроекти на випадок Brexit без угоди

Дані закони покликані захистити ірландських громадян, їх робочі місця

Правительство Ирландии обнародовало законопроекты, призванные защитить экономику и социальную сферу страны в случае выхода Великобритании из ЕС без сделки. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Associated Press.

В преамбуле обнародованного документа указывается, что данные законы "призваны защитить ирландских граждан, их рабочие места, гарантировать непрерывный доступ ко всем услугам в социальной сфере на территории острова".

"Наши усилия сегодня по-прежнему сфокусированы на взаимодействии с ЕС с тем, чтобы соглашение по Brexit состоялось, однако до дня выхода (Великобритании из ЕС, - ред.) осталось всего 35 дней. Несогласованный Brexit был бы проигрышем для всех - для Великобритании, Евросоюза, Ирландии. Мы обязаны избежать такого сценария", - сообщил вице-премьер и глава МИД Ирландии Саймон Коувени.

Напомним, глава Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер не исключил "жесткий" Brexit. Британские депутаты ранее поручили Мэй добиться изменений положения договора о гарантиях сохранения "прозрачности" границы между Республикой Ирландия и Северной Ирландией.

РБК-Украина писало, что члены парламента Британии отвергли поправку лейбористов, которая требовала от правительства провести голосование по Brexit до 27 февраля, а в противном случае - позволить парламенту проголосовать по альтернативным планам.