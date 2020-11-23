Уряд хоче взяти "ковідний" кредит МБРР на 300 млн доларів

Фото: уряд у Раді (Віталій Носач, РБК-Україна)

Для ухвалення рішення Кабмін зібрався на позачергове засідання

Кабінет міністрів схвалив проект розпорядження президента про делегацію України для участі у переговорах з Міжнародними банком реконструкції та розвитку (МБРР). Україна планує отримати позику на 300 млн доларів для подолання наслідків пандемії COVID-19.

Про це написав представник уряду у Верховній раді Василь Мокан на своїй сторінці в Facebook.

Як зазначив Мокан, проектом акту передбачається визнати за доцільне залучення позики від МБРР для реалізації інвестиційного проекту "Друге додаткове фінансування, спрямоване на подолання наслідків пандемії COVID-19" та залучити 300 млн доларів для проекту "Модернізація системи соціальної підтримки населення України".

"Позика надасть можливість уряду залучити додаткові кошти задля покращення результатів діяльності системи соціальної допомоги та соціальних послуг в Україні", - повідомив він.

За його даними, для цього планується:

запровадження надзвичайних грошових трансфертів для осіб та домогосподарств, які втратили роботу або джерела доходу через пандемію COVID-19;

підтримки бідних домогосподарств за допомогою існуючої в країні Програми державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім'ям;

зміцнення систем та інституцій надання соціального захисту для поліпшення реагування в майбутньому.

Як повідомляло РБК-Україна, у 2020 році Україна отримала 2,4 млрд грн (86,0 млн доларів) коштів позики МБРР в рамках проектів "Модернізація системи соціальної підтримки населення України" та "Поліпшення охорони здоров’я на службі у людей".

Нагадаємо, за даними опитування Соціологічної групи "Рейтинг", у середині листопада 2020 року більшість українців незадоволені діями влади по боротьбі з епідемією коронавірусу. Зокрема, 35% опитаних задоволені діяльністю президента Володимира Зеленського 60% - не задоволені.