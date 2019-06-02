Уряд Німеччини продовжить роботу попри відставку голови СДПН, - Меркель

Канцлер Німеччини Ангела Меркель повідомила, що незважаючи на відставку лідера Соціал-демократичної партії Німеччини Андреа Налес, уряд буде продовжувати роботу під її керівництвом. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на DW.

Меркель запевнила, що вони продовжать роботу уряду з усією серйозністю.

"І в першу чергу - з усією відповідальністю", - заявила канцлер Німеччини.

Також Меркель повідомила, що поважає рішення Налес про відставку й назвала її "соціал-демократкою до глибини душі".

"Я багато років працювала з нею і коли вона була федеральною міністеркою праці та соціальних питань, і коли вона працювала лідеркою партії та фракції СДПН", - заявила Меркель.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що лідер СДПН йде у відставку після провалу кампанії до Європарламенту. Лідер Соціал-демократичної партії Німеччини Андреа Налес зазначила, що вирішила піти з посад голови партії СДПН, а також фракції у німецькому парламенті, за її словами, на початку тижня вона повідомить про мотиви свого рішення.