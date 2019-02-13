Уряд Німеччини продовжив участь у миротворчих місіях

Уряд Німеччини продовжив на один рік чотири міжнародні місії

Правительство Германии 13 февраля продлило на один год четыре международных миссии бундесвера. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на DW.

Сообщается, что максимальная численность задействованных солдат и офицеров, а также цели миссий остаются без изменений. Решение вступит в силу после одобрения бундестагом.

В частности, для немецких солдат основным является участие в миротворческой миссии НАТО в Афганистане "Решительная поддержка". При этом решение в Берлине о продолжении миссии принято, несмотря на недавнее заявление президента США Дональда Трампа о возможном частичном выводе американских войск из Афганистана. Отмечается, что в Афганистане находится самый крупный контингент бундесвера за пределами Германии. Сейчас в Афганистане дислоцированы 1,2 тыс. немецких солдат. Миссия ФРГ "Решительная поддержка" началась в 2015 году, заменив собой 13-летнюю боевую миссию Международных сил по поддержанию безопасности в Афганистане, в состав которой входили около 130 тысяч солдат и офицеров НАТО.

Кроме того, принято решение о продлении миссии НАТО Sea Guardian по обеспечению безопасности в Средиземном море. Для участия в ней ВМС ФРГ выделили корабль снабжения Frankfurt am Main и 187 военных моряков.

Помимо этого бундесвер продолжит поддержку миссии ООН UNAMID, обеспечивающей с 2007 года в Судане соблюдение перемирия между правительственными войсками и повстанцами, а также миссии ООН UNMISS в Южном Судане. В каждой из этих миссий могут быть задействованы по 50 солдат бундесвера.

Напомним, власти Германии изучают возможность привлекать иностранцев для прохождения службы в немецкой армии.