Уряд Естонії розгляне санкції проти 4 російських чиновників

Парламент звернеться до уряду із пропозицією запровадити персональні санкції проти чиновників РФ

Депутаты эстонского Рийгикогу одобрили инициативу, согласно которой парламент обратится к правительству с предложением ввести персональные санкции против чиновников РФ. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Err.

Среди лиц, к которым предлагается ввести санкции: Василий Пискарев (возглавляет комитет Госдумы по безопасности и противодействию коррупции), Алексей Пушков (председатель комиссии по информационной политике Совета Федерации РФ). Владимир Кулешов (первый заместитель руководителя ФСБ и начальник пограничной службы ФСБ), Сергей Станкевич (начальник пограничного управления ФСБ Крыма и Севастополя).

За то, чтобы правительство страны занялось введением санкций, под которыми подразумевается установление запрета на въезд в Эстонию и страны Шенгенского соглашения, проголосовали 56 депутатов.

Напомним, отставной американский дипломат, экс-куратор политики санкций в Государственном департаменте США Дэниэл Фрид рассказал, какими могут быть новые санкции США против России.

Добавим, что сегодня Комитет постоянных представителей Европейского союза включили в черный список восемь россиян за агрессию РФ в Керченском проливе.