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Уряд Данії пішов на самоізоляцію

Автор: Андрій Козловський

У вівторок, 3 листопада, міністр юстиції Данії Нік Хеккеруп повідомив, що отримав позитивний тест на коронавірус і має симптоми. Після цього було прийнято рішення, що прем’єр-міністр країни Метте Фредеріксен і 13 членів уряду перейдуть на дистанційну роботу та здадуть тест.

Про це повідомляє DPA.

Як повідомляється, Востаннє Хеккеруп особисто зустрічався з колегами на минулому тижні. У прес-службі глави уряду повідомляють, що тоді усі члени Кабміну дотримувалися заходів безпеки.

Крім того, про позитивний тест повідомив також лідер опозиційної Консервативної партії Сорен Папе.

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Зазначається, за минулу добу в Данії зареєстрували значне збільшення кількості нових випадків коронавірусу - 1353. Однак населення країни становить усього 5,8 млн людей.

Нагадаємо, раніше всі члени уряду Ірландії пішли на самоізоляцію через те, що у міністра охорони здоров'я Стефена Доннели підозра на COVID-19.

Крім того, прем'єр-міністр Фінляндії Санна Марін вирушила на самоізоляцію через контакт із зараженим коронавірусом.

Також РБК-Україна повідомляло, що раніше уряд Данії ухвалив рішення посилити карантин на території країни. Обмеження діятимуть до 2 січня 2021 року.

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