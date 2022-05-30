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Уряд блокує процедуру виділення грошей громадами для ЗСУ і ТРО, - АМУ

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Понеділок 30 травня 2022 12:42
Уряд блокує процедуру виділення грошей громадами для ЗСУ і ТРО, - АМУ Фото: уряд блокує процедуру виділення грошей громадами для ЗСУ і ТРО (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Артем Горовенко

Кабінет міністрів України зволікає з внесенням змін до порядку закупівель, які дозволять громадам безперебійно допомагати військовим.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Асоціацію міст України.

"З першого дня вторгнення російських військ в Україну громади роблять все можливе для підтримки ЗСУ, СБУ, ДСНС, ТРО та інших структур. Але придбати необхідні захисникам товари оборонного призначення, а також спецтранспорт, можливо тільки в іноземних постачальників, які, враховуючи воєнний стан і відповідні ризики, погоджуються поставляти товар тільки на умовах стовідсоткової передоплати. Однак чинна нормативно-правова база не дозволяє органам місцевого самоврядування здійснювати передоплату", - йдеться в повідомленні.

Для вирішення проблеми Асоціація міст звернулася до прем'єр-міністра Дениса Шмигаля щодо спрощення порядку здійснення закупівель органами місцевого самоврядування через внесення відповідних змін до низки урядових постанов.

"Надання права органам місцевого самоврядування та військовим адміністраціям проводити закупівлі за попередньою оплатою створить передумови для безперебійної допомоги захисникам та постачання їм якісних товарів, у тому числі оборонного призначення", - кажуть в асоціації.

Перед цим, 20 квітня, з проханням прискорити прийняття рішення з приводу змін до постанови Кабміну з фінансування виконавчий директор Асоціації міст Олександр Слобожан звертався до Міністра оборони Олексія Резнікова. Резніков вніс це питання на розгляд Кабміну, але той був знятий з розгляду.

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