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Уряд Білорусі заперечує запровадження комендантської години

Білорусь, Вівторок 11 серпня 2020 19:27
Уряд Білорусі заперечує запровадження комендантської години
Фото: протести в Білорусі (tut.by)
Автор: Максим Зайченко

Раніше в ЗМІ з'явилася інформація, що в країні введуть комендантську годину

Уряд Білорусі не буде вводити комендантську годину в країні через масові протести. Раніше в ЗМІ з'явилася інформація, що влада хоче піти на такий крок з 12 серпня.

Про це повідомляє білоруське видання Onliner.

"З'являються чутки про можливе запровадження комендантської години з завтрашнього дня. У прес-службі білоруського уряду кореспонденту Onliner заявили, що подібної інформації у них немає і про такий документ не йдеться", - йдеться в повідомленні.

У прес-службі уряду у відповіді закликали "довіряти офіційній інформації".

Нагадаємо, після президентських виборів, на яких переміг Олександр Лукашенко, в Білорусі спалахнули масові протести. Силовики взялися придушувати демонстрації.

Так, за останні два дні в лікарні звернулися понад 200 осіб: у постраждалих забої м'яких тканин, травми кінцівок, черепно-мозкові травми.

Також РБК-Україна писало, що в столиці Білорусі Мінську в центр міста силовики стягнули військову техніку.

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