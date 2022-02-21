Уряд Австрії створив "кризовий кабінет" для реагування на агресію РФ

Федеральний уряд Австрії заснував "кризовий кабінет" щодо "російсько-українського конфлікту". До нього увійшли канцлер та очільники ключових міністерств.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на федерального канцлера Австрії Карла Негаммера в Twitter.

"З цього моменту ми створюємо "кризовий кабінет" щодо російсько-українського конфлікту. Найближчими днями відбудуться інтенсивні та регулярні обговорення з приводу заходів, необхідних, аби найкращим чином зреагувати на різні сценарії", - написав Негаммер.

Канцлер Австрії закликав російський уряд "зробити все можливе, щоб зупинити спіраль насильства та припинити військові дії".

За інформацією місцевого видання, до новоствореного "кризового кабінету", окрім канцлера, ввійшли міністр закордонних справ Александер Шалленберг, міністр внутрішніх справ Ґергард Карнер, міністр оборони Клаудіа Таннер та міністр енергетики Леоноре Гевесслер.

Також вказано, що в разі початку вторгнення РФ в Україну буде скликана Національна рада безпеки, куди входять і представники опозиційних партій.

Так, вже сьогодні канцлер запросив членів "кризового кабінету" разом з очільниками парламентських фракцій на спільний брифінг з експертами розвідувальних служб.