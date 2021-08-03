В урядовому районі Кабула стався потужний вибух

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

Вибух стався недалеко від дипломатичних корпусів і жвавій ринковій площі, де знаходиться безліч урядових будівель, в тому числі президентський палац, а також низка посольств і офісів міжнародних засобів масової інформації та агентств з надання допомоги.

Інцидент стався на тлі запеклих боїв між урядовими військами та бойовиками руху "Талібан". Однак наразі жодна з діючих на території Афганістану терористичних груп не взяла на себе відповідальність за цей вибух.