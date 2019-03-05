Урядова методика встановлення ціни на газ є незаконною, - Власенко

За словами нардепа, подальше зростання тарифів було необґрунтованим і незаконним

Решение суда по делу о цене на газ фиксирует, что базовый принцип установления цены на газ, которым пользуется правительство, является незаконным и необоснованным, поэтому то, что обжалованное постановление утратило силу, не имеет значения. Об этом заявил на пресс-конференции в Киеве народный депутат "Батькивщины", юрист Сергей Власенко, сообщает РБК-Украина.

"Если первичные тарифы не имели экономического основания, то очевидно, что и дальнейший рост был необоснованным и незаконным", – подчеркнул парламентарий.

Как известно, Окружной административный суд Киева 4 марта удовлетворил иск Юлии Тимошенко против правительства относительно незаконного повышения цены на газ.

Представитель Тимошенко в суде Алексей Кучеренко перечислил 3 основных последствия решения суда.

Первое следствие, по его словам, заключается в том, что Тимошенко доказала, что умеет отстаивать интересы людей.

"Мы говорили 3 года, что эта цена необоснованна, и мы доказали в суде, что она незаконная. Команда Тимошенко подсчитала, что экономически обоснованной ценой на газ является 3,55 грн за 1 кубометр газа, а не 8,55 грн, как установлено сегодня", – подчеркнул Кучеренко.

Второе следствие, по подсчетам Кучеренко, в том, что за время действия постановления (2,5 года), потребители переплатили за газ лишних 40-50 млрд грн. Теперь у потребителей возникают юридические основания требовать перерасчета за переплаченное.

Третье следствие, как считает Кучеренко, победа команды Тимошенко в суде доказала, что власть приняла непрофессиональное решение, которое привело к убыткам населения: "Члены правительства, которые голосовали за это решение, должны отвечать и перед украинцами, и перед правоохранительными органами за принятие таких непрофессиональных решений".

Кучеренко также напомнил, что в суде ожидает решения второй "тарифный" иск Юлии Тимошенко об отмене незаконных тарифов на тепло.

По убеждению Власенко, в любой европейской стране правительство после подобного решения суда немедленно перечислило бы тарифы, которые были признаны экономически необоснованными. Однако власть уже заявила, что будет подавать апелляцию.

"Сегодня каждый украинец мысленно обращается к власти во главе с президентом Порошенко и просит его не оспаривать это решение, а выполнить его по сути и признать, что тарифы не обоснованы и снизить их", – отметил юрист.