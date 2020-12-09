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В уряді підрахували економічні втрати від карантину вихідного дня

Київ, Середа 09 грудня 2020 10:49
В уряді підрахували економічні втрати від карантину вихідного дня
Фото: карантин (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Втрати склали менше 0,1% валового внутрішнього продукту

Впровадження у листопаді 2020 року карантину вихідного дня не матиме суттєвого впливу на підсумки року. За оцінками Мінекономіки втрати становлять 0,04-0,06 в.п. від ВВП у розрахунку за рік.

Про це йдеться в огляді Департаменту стратегічного планування та макроекономічного прогнозування Мінекономіки.

Як зазначається в огляді, ураховуючи структурні особливості коронакризи, основний удар прийшовся на малі та середні підприємства (МСП), не зачепивши при цьому фінансової системи (як у кризи попередніх років), що дозволило уникнути фінансової дестабілізації та продовжувати безперебійну діяльність банківської сфери.

"Враховуючи, що частка МСП ВЕД, діяльність яких підпадала під дію заборони та жорстких обмежень у загальному обсязі доданої вартості за витратами виробництва є незначною і становить лише 6,2% (у 2019 році), а також пристосованість окремих ВЕД до нових умов ведення бізнесу (онлайн продажі, робота на доставку, zoom конференції та переговори тощо) за підсумком року падіння ВВП очікується в межах прогнозованих тенденцій - 4,8%-5,0% (р/р)", - йдеться в документі.

Водночас окремим негативним чинником впливу до кінця року є низхідна динаміка у сільському господарстві, зокрема рослинництві, в умовах надзвичайно нижчого за минулорічний рекордний обсяг врожаю зернових культур, а також овочів, фруктів та олійних культур (несприятливі умови перезимівлі озимих зернових культур та мінливість погодних умов у окремих регіонах у період вегетації та збору для ін. культур), відзначається в огляді.

В уряді підрахували економічні втрати від карантину вихідного дня

Нагадаємо, у листопаді Кабмін ввів в Україні карантин вихідного дня. Обмеження діяли з 00:00 суботи до 00:00 понеділка протягом трьох уїк-ендів 14-15 листопада, 21-22 листопада і 28-29 листопада.

Як повідомляло РБК-Україна, міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Ігор Петрашко заявив, що падіння валового внутрішнього продукту (ВВП) України за підсумками 2020 року складе 5%.

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