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В уряді відповіли, чи планують підвищувати пенсійний вік для українців

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Україна, Четвер 04 серпня 2022 14:13
В уряді відповіли, чи планують підвищувати пенсійний вік для українців Фото: пенсійний вік в Україні підвищувати не планують (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Уряд України не має планів підвищувати пенсійний вік. Поступове підняття і так відбувається за рахунок збільшення необхідного страхового стажу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв’ю міністр соціальної політики Оксани Жолнович агентству "Інтерфакс-Україна".

"Ми не будемо його підвищувати. Все підвищення уже прописано до 2028 року, воно і так відбувається, але не віку, а стажу. Залежно від того, який у людини страховий стаж, так вона може й вийти на пенсію", - сказала Жолнович.

Нагадаємо, за умовами пенсійної реформи 2011 року, страховий стаж, необхідний для виходу на пенсію, поступово збільшується. З 2028 року це буде 35 років.

Особи, які досягли віку 60 років у 2022 році, мають право на призначення пенсії за віком за наявності страхового стажу не менше 29 років. Стаж поступово збільшується за умовами пенсійної реформи.

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