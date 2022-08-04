В уряді відповіли, чи планують підвищувати пенсійний вік для українців

Уряд України не має планів підвищувати пенсійний вік. Поступове підняття і так відбувається за рахунок збільшення необхідного страхового стажу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв’ю міністр соціальної політики Оксани Жолнович агентству " Інтерфакс-Україна ".

"Ми не будемо його підвищувати. Все підвищення уже прописано до 2028 року, воно і так відбувається, але не віку, а стажу. Залежно від того, який у людини страховий стаж, так вона може й вийти на пенсію", - сказала Жолнович.

Нагадаємо, за умовами пенсійної реформи 2011 року, страховий стаж, необхідний для виходу на пенсію, поступово збільшується. З 2028 року це буде 35 років.

Особи, які досягли віку 60 років у 2022 році, мають право на призначення пенсії за віком за наявності страхового стажу не менше 29 років. Стаж поступово збільшується за умовами пенсійної реформи.