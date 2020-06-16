В уряді назвали умову зростання економіки в четвертому кварталі 2020

Фото: Ігор Петрашко

Тенденція з червня йде на покращення

У Міністерстві економічного розвитку України заявили, що наприкінці року можливе зростання економіки. При цьому в другому кварталі цього року буде падіння ВВП.

Про це під час брифінгу повідомив міністр економіки, торгівлі та сільського господарства України Ігор Петрашко, передає РБК-Україна.

За його словами, з початку року почали падати сектори економіки, які стосуються перевезень.

"Зрозуміло, що цифри по ВВП йдуть поквартально. Другий квартал, зрозуміло, що буде в мінусі. Ми бачимо, що істотно впав у квітні-травні сектор перевезення. Істотно впали вантажоперевезення. Але вантажоперевезення впали ще в січні-лютому цього року. Скоректувалася торгівля. Ми бачимо фактично зупинку авіаперевезень. Все, що стосується пасажиропотоку. Хороша динаміка зберігається по агровиробництву, по сільському господарству", - сказав Петрашко.

Він додав, що тенденція з червня йде на покращення.

"Ми бачимо, що йде відкриття та торговельних закладів. Є пожвавлення і процесів між областями. Тому все починає більш активно рухатися. Тому ми бачимо, що тенденція на поліпшення йде.

На третій квартал ми очікуємо відновлення ситуації щодо виробництва, торгівлі та надання послуг. І на четвертий квартал (2020 року - ред.) вже очікуємо зростання", - зазначив Петрашко, попередивши, що це можливо у разі відсутності непередбачуваних сценаріїв, пов'язаних з коронавірусом.

За словами міністра, адаптивний карантин має на меті збалансувати розвиток економіки.

"Адже ми бачимо, що є стійка тенденція до того, що кількість захворювань на коронавірус зростає. Але саме адаптивний карантин має на меті, щоб економіка розвивалася більш збалансовано. Щоб відключалися лише ті регіони, які найбільш постраждали. Але можлива друга хвиля", - зазначив він.

Нагадаємо, раніше Петрашко поскаржився на низьку інфляцію.

Також РБК-Україна писало, що Мінекономіки не планує переглядати макропрогноз через падіння інфляції.

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Автор: Максим Зайченко