Уряди прагнуть не піддаватися вимог терористів, - експерт США

Фото: операція по захопленню терррориста в Києві (ssu.gov.ua)

Виконання вимог терористів можуть стимулювати нові теракти

Публічні поступки вимогам терористів можуть стимулювати нові теракти. Таку думку висловила колишній директор з питань України, Росії і Євразії Радбезу США при адміністрації президента Білла Клінтона і один з провідних американських експертів у сфері боротьби з тероризмом Джессіка Стерн.

Про це йдеться в матеріалі РБК-Україна "Вибухова тенденція: що стоїть за сплеском тероризму в Україні".

"Уряду, як правило, прагнуть не піддаватися вимог терористів, щоб уникнути стимулювання нових атак. Але це не означає, що вони завжди домагаються успіху. У свою чергу, терористи часто копіюють один одного", - сказала Стерн у коментарі РБК-Україна.

Вона також зазначила, що відносно таких терористів, як Максим Кривош або Сухроб Карімов, не зовсім коректно застосовувати термін "одинак", адже їх діями часто рухають ідеології, з якими вони познайомилися в інтернеті, або їх психологічний стан.

"Серед "одинаків", яких я вивчала, я помітила, що нерідко можна побачити поєднання політичних мотивів і особистих, психологічних мотивів. Прямо зараз ми бачимо багато екстремістів, стимульованих різними аспектами пандемії - занадто багато часу на самоті і/або онлайн, страх, економічні проблеми і т. д", - сказала Стерн.

Нагадаємо, 3 серпня в центрі Києва Сухроб Карімов захопив відділення "Універсал Банк", погрожуючи підірвати бомбу; його затримали під час того, як він, за власним вимогу, давав інтерв'ю одному з каналів.

До цього, 21 липня, Максим Кривош взяв в заручники 13 пасажирів автобуса в Луцьку, він був озброєний і вимагав від українського уряду і президента записати відео з текстом "Фільм" Земляни" 2005 року - дивитися всім"; після того, як Володимир Зеленський виконав вимогу він відпустив заручників і був затриманий.