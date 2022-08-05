RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Правила війни. Чи нараховується стаж без ЄСВ

Фото: ФОПи втрачають страховий стаж у разі несплати ЄСВ (Віталій Носач, РБК-Украина)
Автор: Олександр Білоус

У період дії воєнного стану ФОПам дозволили не сплачувати єдиний внесок на загальнообов’язкове державне соціальне страхування (ЄСВ). Але у разі несплати ЄСВ, підприємці не набувають страхового стажу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Пенсійний фонд України (ПФУ).

Як зазначили у ПФУ, відповідно до статті закону "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування", страховий стаж - це період, протягом якого особа підлягає загальнообов’язковому державному пенсійному страхуванню та за який щомісяця сплачені страхові внески.

"Якщо підприємець не сплачує єдиний внесок на загальнообов’язкове державне соціальне страхування (ЄСВ), він не набуває страхового стажу", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, у зв’язку з дією воєнного стану фізичним особам-підприємцям, а також членам фермерських господарств надане право тимчасово, у період з 1 березня 2022 року та впродовж 12 місяців після скасування воєнного стану, не нараховувати та не сплачувати єдиний внесок на загальнообов’язкове державне соціальне страхування.

Термінові і важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
ЕСВФОППодатки