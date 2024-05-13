Правила смягчены. В Норвегии просят работодателей брать на работу украинцев
В Норвегии тысячи украинских беженцев завершают интеграционные программы и выходят на рынок труда. Среди зарегистрированных безработных в этой стране 7% составляют украинцы.
Работодателей просят брать на работу людей из Украины, поскольку у них высокая квалификация, сообщает РБК-Украина со ссылкой на newsinenglish.no.
Норвегия предоставляет защиту более 70 тыс. украинцев. Многие из тех, кто приехал в страну в 2022 и 2023 годах, завершают однолетнюю программу обучения, включающую уроки норвежского языка и истории страны. Те, кто завершил интеграционную программу, сейчас ищут работу.
Среди зарегистрированных безработных в Норвегии 7% составляют украинцы – 10 тыс. человек из Украины. Эта цифра растет, потому что все больше беженцев завершают интеграционное обучение.
"Чрезвычайно важно, чтобы как можно больше украинцев присоединились к рабочей силе. Поиск работы, особенно в соответствии с образованием и квалификацией беженцев, будет способствовать их интеграции в жизнь и общество Норвегии", – отметил директор норвежского агентства социального обеспечения и безработицы NAV Ганс Кристиан Холте.
По словам чиновника, многие сектора занятости нуждаются в людях, хотя уровень безработицы в стране низкий и составляет 3,9%. Правила трудоустройства в некоторых отраслях, включая транспорт, были смягчены, чтобы было легче брать на работу украинцев, которые могут не отвечать всем требованиям.
"Даже если совпадение не идеальное, я призываю работодателей увидеть, какой вклад могут сделать наши искатели работы", – добавил он.
По словам специалиста по подбору кадров Трине Лиз Линг, многие украинцы, которые сейчас находятся в Норвегии, компетентны и квалифицированы.
"Они приходят с большим опытом. Им нужна наша помощь, чтобы перенести эту компетенцию в норвежские системы", – отметила она.
По словам Трине Лиз Линг, украинцы, с которыми она работала, мотивированы, ответственны, ориентированы на исполнение обязанностей и заинтересованы выполнять работу хорошо.
По словам министра труда Тонье Бренна, в государственном секторе есть возможности для улучшения найма беженцев и других иностранных работников.
"Многие работодатели дают людям шанс. В то же время мы знаем, что частный сектор лучше, чем государственный, использует инструменты, чтобы привлечь больше людей к рабочим местам", – отметила министр.
Напомним, мы писали, что власти Норвегии сокращают помощь для украинских беженцев, чтобы снизить привлекательность страны для временной защиты. Правительство решило отменить часть выплат.
Также мы рассказывали, какие меры планировали ввести в Норвегии, чтобы снизить поток людей. Большое количество вновь прибывших увеличивало давление на муниципалитеты.
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