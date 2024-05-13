Правила смягчены. В Норвегии просят работодателей брать на работу украинцев

В Норвегии тысячи украинских беженцев завершают интеграционные программы и выходят на рынок труда. Среди зарегистрированных безработных в этой стране 7% составляют украинцы.

Работодателей просят брать на работу людей из Украины, поскольку у них высокая квалификация, сообщает РБК-Украина со ссылкой на newsinenglish.no .

Норвегия предоставляет защиту более 70 тыс. украинцев. Многие из тех, кто приехал в страну в 2022 и 2023 годах, завершают однолетнюю программу обучения, включающую уроки норвежского языка и истории страны. Те, кто завершил интеграционную программу, сейчас ищут работу.

Среди зарегистрированных безработных в Норвегии 7% составляют украинцы – 10 тыс. человек из Украины. Эта цифра растет, потому что все больше беженцев завершают интеграционное обучение.

"Чрезвычайно важно, чтобы как можно больше украинцев присоединились к рабочей силе. Поиск работы, особенно в соответствии с образованием и квалификацией беженцев, будет способствовать их интеграции в жизнь и общество Норвегии", – отметил директор норвежского агентства социального обеспечения и безработицы NAV Ганс Кристиан Холте.

По словам чиновника, многие сектора занятости нуждаются в людях, хотя уровень безработицы в стране низкий и составляет 3,9%. Правила трудоустройства в некоторых отраслях, включая транспорт, были смягчены, чтобы было легче брать на работу украинцев, которые могут не отвечать всем требованиям.

"Даже если совпадение не идеальное, я призываю работодателей увидеть, какой вклад могут сделать наши искатели работы", – добавил он.

По словам специалиста по подбору кадров Трине Лиз Линг, многие украинцы, которые сейчас находятся в Норвегии, компетентны и квалифицированы.

"Они приходят с большим опытом. Им нужна наша помощь, чтобы перенести эту компетенцию в норвежские системы", – отметила она.

По словам Трине Лиз Линг, украинцы, с которыми она работала, мотивированы, ответственны, ориентированы на исполнение обязанностей и заинтересованы выполнять работу хорошо.

По словам министра труда Тонье Бренна, в государственном секторе есть возможности для улучшения найма беженцев и других иностранных работников.

"Многие работодатели дают людям шанс. В то же время мы знаем, что частный сектор лучше, чем государственный, использует инструменты, чтобы привлечь больше людей к рабочим местам", – отметила министр.