Правила обновили. Есть ли у священников бронь от мобилизации в Украине

В Украине определили, какие религиозные организации могут считаться критически важными. Часть священнослужителей сможет получить бронирование во время мобилизации.

Об этом рассказывает РБК-Украина со ссылкой на соответствующий документ .

Государственная служба по этнополитике и свободе совести Украины определила критерии, по которым религиозные организации могут быть признаны критически важными. Также утвердили перечень должностей военнообязанных священнослужителей, подлежащих бронированию на период мобилизации и военного положения.

Кто подлежит бронированию

В перечень должностей священнослужителей, которые могут быть забронированы, вошли:

руководители религиозных центров и управлений, а также их заместители;

руководители религиозных общин, монастырей, духовных учебных заведений, миссионерских обществ;

священнослужители, которые официально работают в религиозных организациях по трудовому договору и отвечают за проведение богослужений, религиозных обрядов, церемоний и проповедническую деятельность.

Какие религиозные организации могут считаться критически важными

Статус критически важных могут получить те религиозные организации, которые:

зарегистрированы в Едином государственном реестре юридических лиц не позднее 26 декабря 2024 года;

не аффилированы с иностранными религиозными структурами, деятельность которых в Украине запрещена;

не расположены на временно оккупированных территориях.

Официально внесены в Реестр неприбыльных учреждений и подают финансовую отчетность.

Влияние на военное капелланство

Бронирование священнослужителей будет осуществляться с учетом заполненности штатных должностей военных капелланов в ВСУ, Национальной гвардии, Госпогранслужбе и других военных формированиях.