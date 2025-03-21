Правила обновили. Есть ли у священников бронь от мобилизации в Украине
В Украине определили, какие религиозные организации могут считаться критически важными. Часть священнослужителей сможет получить бронирование во время мобилизации.
Об этом рассказывает РБК-Украина со ссылкой на соответствующий документ.
Государственная служба по этнополитике и свободе совести Украины определила критерии, по которым религиозные организации могут быть признаны критически важными. Также утвердили перечень должностей военнообязанных священнослужителей, подлежащих бронированию на период мобилизации и военного положения.
Кто подлежит бронированию
В перечень должностей священнослужителей, которые могут быть забронированы, вошли:
- руководители религиозных центров и управлений, а также их заместители;
- руководители религиозных общин, монастырей, духовных учебных заведений, миссионерских обществ;
- священнослужители, которые официально работают в религиозных организациях по трудовому договору и отвечают за проведение богослужений, религиозных обрядов, церемоний и проповедническую деятельность.
Какие религиозные организации могут считаться критически важными
Статус критически важных могут получить те религиозные организации, которые:
- зарегистрированы в Едином государственном реестре юридических лиц не позднее 26 декабря 2024 года;
- не аффилированы с иностранными религиозными структурами, деятельность которых в Украине запрещена;
- не расположены на временно оккупированных территориях.
Официально внесены в Реестр неприбыльных учреждений и подают финансовую отчетность.
Влияние на военное капелланство
Бронирование священнослужителей будет осуществляться с учетом заполненности штатных должностей военных капелланов в ВСУ, Национальной гвардии, Госпогранслужбе и других военных формированиях.
Напомним, что 26 декабря 2024 года Кабмин предусмотрел возможность бронирования священнослужителей религиозных организаций. При этом на религиозные учреждения не распространяется требование по выплате минимальной зарплаты в 20 тысяч гривен, которое действует для критически важных предприятий.
Также мы писали, чем капеллан отличается от священника, а также - какие обязанности он имеет и для кого может осуществлять свое служение.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram