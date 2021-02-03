Звіт про здоров'я і без кричалок: правила проведення Олімпіади в Токіо

Фото: (twitter.com/Tokyo2020)

Міжнародний олімпійський комітет (МОК) представив першу версію правил проведення літніх Олімпійських ігор в Токіо-2020. У документі містяться вказівки і рекомендації як для спортсменів і представників делегацій, так і для вболівальників.

Про це повідомляється на сайті організації.

Зокрема, атлети будуть зобов'язані використовувати застосунок, в якому будуть звітувати про своє самопочуття. Їм рекомендовано обмежити зовнішні контакти за два тижні до вильоту, а за 72 години до поїздки в Токіо вони повинні будуть надати негативний результат тесту на коронавірус.

Під час перебування в олімпійському містечку спортсменам необхідно максимально уникати фізичного контакту з оточенням, включаючи рукостискання, та дотримуватися дистанції у два метри. Їм також заборонено відвідувати змагання в ролі глядачів.

The Playbooks are the basis of the collective effort between the IOC, IPC, Tokyo 2020, and the Japanese national authorities to ensure safe and successful Olympic and Paralympic Games this summer.



Click the link for more information: https://t.co/Zhdjis7jXs pic.twitter.com/UAxf8s0DP0 — #Tokyo2020 (@Tokyo2020) February 3, 2021

Уболівальникам настійно рекомендується не використовувати кричалки і пісні під час відвідування змагань, оскільки коронавірус передається від людини до людини через інфіковані краплі, що видихаються хворим при кашлі, розмові, крику або співі.

Зазначається, що вакцинація від коронавірусу не є обов'язковою, правила будуть поширюватися на всіх, незалежно від проходження процедури. МОК планує регулярно оновлювати відповідний документ.

Спочатку Олімпіада в Токіо повинна була відбутися у 2020 році, але через пандемію коронавірусної інфекції її перенесли на рік.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Японія розгляне варіант проведення Олімпіади в Токіо без глядачів. На цей момент місцевий уряд готує декілька варіантів, оскільки до літа світ не зможе перемогти пандемію.