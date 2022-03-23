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Правда не знайшлася в кабінетах. Росія 24 лютого перекреслила значення слова діалог, - Зеленський

Фото: президент України Володимир Зеленський (president.gov.ua)
Автор: Валерія Поліщук

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Росія своїм повномасштабним вторгненням в Україну, яке відбулося 24 лютого, перекреслила значення слова "діалог". За його словами, тепер правди необхідно домагатися на полі бою.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звернення Зеленського до парламенту Франції.

Зеленський заявив, що коли переговори в нормандському форматі, в якій однією зі сторін була Росія, давали результат, була надія, що діалог з Кремлем допоможе врегулювати конфлікт.

"У нормандському форматі було чотири країни, але через них був представлений весь світ. Хтось підтримував, хто намагався затягувати процес, хто хотів все зірвати, але здавалося важливим, що світ був присутній завжди за тим столом. І коли переговори давали результат - це було як ковток свіжого повітря, як надія на те, що розмова з РФ може допомогти, що керівництво Росії можна переконати словами, щоб Москва вибрала світ, - заявив він.

Президент підкреслив, що 24 лютого Росія перекреслила всі зусилля, які були досягнуті в рамках "Нормандії".

"Але настав 24 лютого - день, який перекреслили всі зусилля. Всіх нас. Перекреслив значення слова діалог, все було розбомблено російськими військами. Правда не знайшлася в кабінетах, тому тепер її доводиться домагатися на полі бою", - заявив Зеленський.

Нагадаємо, Росія вторглася в Україну 24 лютого. Про те, що відбувається прямо зараз, читайте у текстовому онлайні РБК-Україна.

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