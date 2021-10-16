Без права компенсації: Кіпр позбавив громадянства 39 інвесторів та 6 членів їх сімей

"Кабінет міністрів вирішив розпочати процедуру відкликання громадянства у 39 інвесторів та шести членів їхніх сімей, а також скасувати попереднє рішення Кабінету міністрів про натуралізацію інвестора та члена його сім’ї", - заявив речник Кабінету міністрів Кіпру Маріос Пелеканос.

За словами речника, уряд прийняв рішення внаслідок результатів незалежної перевірки відповідної програми, що дозволяла отримати громадянство країни в обмін на інвестиції.

Зазначається, що особи, яких позбавили громадянства - не отримають права на компенсацію, однак й надалі зберігатимуть право власності на нерухомість.

Зокрема, інвестори також мають можливість оскаржити рішення уряду в суді.

Уряд, зі свого боку, перевірить інших шістьох власників громадянства й продовжить моніторити ще 47 осіб.