Работал на оккупантов. Житель Херсона приговорен к 8 годам заключения

Как выяснили следователи, во время оккупации Херсона мужчина добровольно поступил на службу в незаконно созданный оккупантами правоохранительный орган так называемым "патрульным полицейским".

Он обязан был патрулировать улицы, охранять захваченные оккупантами здания и помещения.

Украинские правоохранители задержали его во время стабилизационных мер в областном центре.

Он приговорен к 8 годам лишения свободы. Также мужчина лишен права занимать должности в правоохранительных и государственных органах власти сроком на 15 лет.

Также СБУ задержала информатора российской разведки, который приводил ракеты оккупантов на заводы Николаева и "охотился" на американские БМП Bradley.

Кроме того, СБУ задержала информатора РФ, который шпионил по позициям Сил обороны на юге Украины, а именно в Николаевской области. Он исследовал транспортные пути ВСУ и передавал врагу.

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