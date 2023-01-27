RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Работал на гауляйтера Сальдо. СБУ разоблачила директора предприятия в Житомирской области

Фото: СБУ разоблачила предприятие в Житомирской области, финансировавшее оккупантов (ssu.gov.ua)
Автор: Наталья Юрченко

В Житомирской области разоблачили предприятие, которое работало на херсонского гауляйтера Владимира Сальдо. Директору завода объявили подозрение.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр Службы безопасности Украины.

Правоохранители разоблачили руководство местной добывающей компании, которая "зарабатывала" для гауляйтера Сальдо. Его семья была конечным владельцем предприятия, занимавшегося добычей, обработкой и продажей гранита.

Часть доходов компания отправляла на финансирование оккупантов в Херсонской области. В сентябре прошлого года активы предприятия были арестованы за сотрудничество с коллаборантами.

Кроме этого, СБУ разоблачила схемы, которые руководители компании использовали для вывода денег. Для своих сделок преступники намеренно занижали объемы добычи и объемы продаж продукции, а также "изменяли" ее ценовую категорию.

Таким образом, государственный бюджет Украины терял миллионы гривен в виде неуплаченных налогов. "Отмывали" деньги аферисты через подставные фирмы, в том числе в виде приобретения технологической продукции якобы для нужд предприятия.

Преступники нанесли ущерб бюджету более чем на 4,5 млн гривен. Директору компании объявили подозрение по ч. 2 ст. 209 и ч. 1 ст. 364-1 УКУ. В ходе обыска у него нашли документацию, черновые записи, банковские карты. Следственные действия продолжаются.

Фото: СБУ разоблачила предприятие в Житомирской области, финансировавшее оккупантов (ssu.gov.ua)

Напомним, ранее ДБР провело обыски у херсонского коллаборанта Владимира Сальдо. У так называемом "губернатора" нашли важные документы и российскую литературу.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Служба безопасности УкраиныЖитомирВладимир Сальдоокупантиколаборант