Работаем ради победы. Meest Group и Meest China регулярно помогают ВСУ

Логистический бизнес Украины хорошо понимает, как важна доставка товаров во время войны. Международная почтово-логистическая группа компаний Meest, специализирующаяся на закупке и доставке товаров из Китая, США и стран Европы, с начала полномасштабного вторжения помогает закупать и доставлять необходимые товары для украинских защитников и волонтеров: одежда, аптечки, турникеты, спальные мешки, палатки, продукты питания и другие необходимые вещи.

Meest Group вместе с Meest China часть своей прибыли на постоянной основе выделяют на покупку необходимой техники для ВСУ. Уже с начала 2023 года Meest Group и Meest China в целом передали на нужды армии: 5 автомобилей, 8 генераторов, 18 прицелов к пулеметам, более 900 обогревателей для рук и ног.

Ежемесячно представители бизнеса лично встречаются с военными для передачи закупленной техники. В начале февраля необходимое снаряжение получил третий отдельный центр сил специальных операций Вооруженных Сил Украины, а именно 1 автомобиль, 18 прицелов к пулеметам, 10 камер гоу-про, 2 системы видеонаблюдения и 900 обогревателей.

Последняя партия техники, которая включала 1 автомобиль, 8 генераторов и обогреватели, была передана на Бахмутское направление, которое является одним из самых горячих на сегодняшний день. Видео о том, как Meest China помогает ВСУ с комментариями от топ-менеджмента можно посмотреть на you-tube канале по ссылке https://www.youtube.com/watch?v=7L-c-gKAE-8

Представители бизнеса понимают важность исправности работы всей техники, применяемой на линии фронта. Автомобили, передаваемые силам специальных операций, проходят обязательное предварительное тестирование по бездорожью.

Meest Group и Meest China обращаются к своим клиентам и выражают благодарность за то, что они продолжают пользоваться услугами компаний, поддерживают экономику и тем самым вносят свой вклад в приближение победы. Украинский бизнес понимает важность и необходимость регулярной помощи нашей армии и готов поддерживать наших бойцов до полной победы